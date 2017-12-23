Pasaportta yeni dönem zammı!

Pasaport sahibi olmak, yeni yıldan itibaren daha masraflı olacak. Enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber pasaport harçlarına gelecek olan zam da şekillendi.

Her yıl düzenli olarak artan pasaport ücretlerinin 2018 yılı zammı belli oldu. Vatandaşlar, 2018 yılından itibaren pasaportlarını almak için yüzde 14,47 oranı kadar daha fazla ödeme yapacaklar. Bu nedenle de yurt dışına çıkacak ya da çıkması muhtemel kimselerin bu pasaportları alırken ödeyecekleri miktar da artacak. Buna göre ödenecek olan harç miktarları 6 aylık pasaportlarda 137,50 TL, 1 seneliklerde 201,30 TL, 3 senelik pasaportlarda 465,50 TL ve 4-10 seneliklerde 657,40 TLL olacak. Bu yeni sistem ocak başından itibaren geçerli olacak.