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Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!

Kars merkez Akbaba köyünde soğuk hava nedeniyle bir çok su borusu patladı.

Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!

Kars merkez Akbaba köyünde soğuk hava nedeniyle bir çok su borusu patladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:29
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!

Kars merkez Akbaba köyünde soğuk hava nedeniyle bir çok su borusu patladı. Çevredeki ağaçların üzerine gelen suyun donmasıyla buz kütlesi oluştu. Akbaba köyündeki mesire alanları çeşmenin su borusunun eksi 17 derecede patlaması sonucu eşi benzeri olmayan görüntüler ortaya çıktı. Borudan fışkıran su, soğuk havanın da etkisiyle çevresindeki ağaçların gövdesi dondu. Fışkıran suyun donmasıyla kavak ağaçlarında yaklaşık 2 metre uzunluğundaki buz kütleleri dikkat çekti. Manzarayı gören vatandaşlar hatıra fotoğrafları çektirdi. Kanaldaki suların ışınları altındaki görüntüsü ise seyirlik bir manzara yaşattı.

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