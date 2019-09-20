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Pendik'teki Korkunç Yangını O Çıkarmış!

İstanbul’un Pendik ilçesinde orman yangını çıkardığı için bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin kimliği, NTV WhatsApp hattına da ulaştırılan görüntüler sonucunda tespit edildi.

Pendik'teki Korkunç Yangını O Çıkarmış!

İstanbul’un Pendik ilçesinde orman yangını çıkardığı için bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin kimliği, NTV WhatsApp hattına da ulaştırılan görüntüler sonucunda tespit edildi.

20 Eylül 2019 Cuma 11:54
Pendik'teki Korkunç Yangını O Çıkarmış!

 İstanbul’un Pendik ilçesinde orman yangını çıkardığı için bir kişi gözaltına alındı. Söz konusu şüphelinin kimliği, NTV WhatsApp hattına da ulaştırılan görüntüler sonucunda belirlendi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde dün saat 17.00 sularında çıkan orman yangını ile alakalı olarak sıcak bir gelişme yaşandı.,

 Yangının çıkış anı ile alakalı olarak NTV WhatsApp hattına ilginç görüntü yollandı. Söz konusu yangını çıkardığı öne sürülen bir kişi cep telefonu kamerası ile olay yerinde görüntülendi.

 Polise de ulaştırılan şahsın görüntüleri sonrası şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğünde başlatılan sorgusuna devam edildiği öğrenildi.

Pendik Kurtköy'de meydana gelen yangın ardından 3 dönümlük makilik alan büyük ölçüde tahribata uğramıştı.

Son Güncelleme: 20.09.2019 14:11
Anahtar Kelimeler:
Kurtköy YangınPendik Orman YangınıPendik YangınIstanbulPendik
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