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Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü var.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şeytan Virajı’nda aşırı hızla giden otobüs ve kamyon çarpıştı.

Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü var.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şeytan Virajı’nda aşırı hızla giden otobüs ve kamyon çarpıştı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 14:22
Peru’da otobüs uçuruma yuvarlandı! Çok sayıda ölü var.

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Şeytan Virajı’nda aşırı hızla giden otobüs ve kamyon çarpıştı. 100 metrelik uçuruma yuvarlanan otobüsteki  yolculardan 48 kişi öldü. Güney Amerika ülkesi olan Peru’da dünyanın en tehlikeli yollarından biri olan Şeytan Virajı’nda bir otobüs ve bir kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs uçuruma yuvarlandı. İçinde bulunan yolcuların 48’i hayatını olay yerinde kaybetti. 55 yolcusu bulunan otobüste sadece 6 kişi kurtuldu. Ekipler araçta sıkışan yolcuları kurtarmak için büyük çaba gösteriyor.

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