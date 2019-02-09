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PM Maslak 1453'ten 2 Bomba
MONCH & BALKABAĞA AÇILIYOR
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PM Maslak 1453'ten 2 Bomba

PM Maslak, Ağaoğlu 1453'te 12 Şubat Salı günü 2 yeni eğlence mekanı ile hizmete giriyor. Balkabağa ve Monch isimli yeni mekanlar için hazırlıklar son aşamaya geldi.

PM Maslak 1453'ten 2 Bomba

PM Maslak, Ağaoğlu 1453'te 12 Şubat Salı günü 2 yeni eğlence mekanı ile hizmete giriyor. Balkabağa ve Monch isimli yeni mekanlar için hazırlıklar son aşamaya geldi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:38
PM Maslak 1453'ten 2 Bomba

PM Maslak (Privileged Minority) PM Uludağ, PM Shisha gibi kaliteli ve lüks mekanlara sahip. Yatırım kararı alarak Monch ve Balkabağa isimli iki yeni mekanı İstanbul Maslak'ta bulunan Ağaoğlu 1453'te yeni bir konsept olarak sunacak.

Balkabağa eğlenceli müzik eşliğinde, samimi ve kaliteli bir ortamda yemek yerken eğlenebilme imkanı sunarken, gece eğlencesi için Monch sizlere çok özel showlar sunacak. 12 Şubat'ta double açılış ile hizmete girecek olan Balkabağa ve Monch'un açılışına özel süprizlerde hazırlanmış durumda. Rezervasyon yaptırmayı unutmayın.

Monch Instagram Adresi :instagram.com/Monch.maslak

Balkabağa Instagram Adresi: instagram.com/balkabaga

Son Güncelleme: 09.02.2019 13:55
Anahtar Kelimeler:
MonchBalkabağaPmmaslak1453Pm Maslak
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