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Polis Adaylarına müjde!

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren ‘’Kriminalistik’’ yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci alınacak.

Polis Adaylarına müjde!

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren ‘’Kriminalistik’’ yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci alınacak.

26 Aralık 2017 Salı 12:16
Polis Adaylarına müjde!

Polis Akademisi Adli  Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren ‘’Kriminalistik’’ yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci alınacak.

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren ‘’Kriminalistik’’ yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci başvuruları kabul edilecek. Polis Akademisinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren Kriminalistik yüksek lisans programına 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi için öğrenci başvuruları kabul edilecek.

Polis Akademisinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre Adli Bilimler Enstitüsünde faaliyet gösteren Kriminalistik yüksek lisans programına birinci öğretimden 10 öğrencii kabulü için adayların yabancı dil sınavlarından en az 40, ALES2ten veya GRE/GMAT sınavlarından en az 55 puan almaları gerekiyor. İlgilenenler, başvuru için istenen belgeler, aranan diğer şartlar ve sınav takvimine ilişkin bilgilere Polis Akademisinin ‘’www.pa.edu.tr’’ adresinden ulaşabilecekler.

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