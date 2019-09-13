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PUBG Yuva Yıktı! Kocalarını Bırakıp Kaçtılar

Popüler mobil oyunlardan biri PUBG, yuva yıktı.. PUBG oynayan abla ve kardeş, oyun oynadıkları sırada tanıştıkları kişiye kaçtı.

PUBG Yuva Yıktı! Kocalarını Bırakıp Kaçtılar

Popüler mobil oyunlardan biri PUBG, yuva yıktı.. PUBG oynayan abla ve kardeş, oyun oynadıkları sırada tanıştıkları kişiye kaçtı.

13 Eylül 2019 Cuma 10:41
PUBG Yuva Yıktı! Kocalarını Bırakıp Kaçtılar

Popüler mobil oyunlardan biri PUBG, yuva yıktı.. PUBG oynayan abla ve kardeş, oyun oynadıkları sırada tanıştıkları kişiye kaçtı.

 22 yaşında olan Ayşen Daşgın ve 17 yaşındaki kardeşi R.K. eşlerine bir not bırakarak, evi terk ettiler. Alınan ihbarın üzerine soruşturma başlatıldı.  Abla ve kardeşin PUBG isimli oyunda tanıştıkları kişinin Osmaniye'deki evine gittiği öğrenildi. Abla Ayşen Daşgın’ın 4 senelik, kardeşi R.K’nın 1 senedir evli olduğu belirtildi.

Dünyada da oyunlar üzerinden tanışıp aşık olan çok sayıda insan var. Ancak evliyken  not bırakarak evden kaçmak gibi olaylara her zaman rastlanmıyor.

 Abla kardeşin eşlerine, "Benimle ilgilenmedin ve kahvelere gittin. Evlilik buraya kadar” ve “Gittiğin işten dolayı çok değiştin, seni istemiyorum” yazılı notlar bıraktı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada, alınan ihbar sonrası, ekiplerin bir dükkana gittiği ve bu dükkanın H.Y. adlı şahsa ait olduğu saptandı. Daha sonra H.Y.'nin evine giren polisler iki kız kardeşi buldu.

1 senedir evli ve 17 yaşında olan R.Y. reşit olmadığı için polislerce Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

H.Y'nin evine zorla götürülmediklerini ifade abla kardeşin ardından H.Y ifade sonrası serbest kaldı.

Son Güncelleme: 13.09.2019 10:47
Anahtar Kelimeler:
IstanbulOsmaniyeMobil OyunPubg
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