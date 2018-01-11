RENK SEMBOLİZMİ

Renkler bizlere bir şeyler anlatıyor, fikir veriyor olabilir. Hatta renkler ruh halimizi duygularımızı ve bakış açımızı yönlendirerek, farklı hisler, farklı ruh hallerine büründürebilirler. Evrensel kültür farklı renk pigmentlerinden bizlere uyarı sinyalleri verir. Renk sembolizmi neredeyse her alanda kullanılır. Tarihi efsanelerde, politik olaylarda, gündelik hayatta, film ve dizi sektörlerinde özellikle. Bunlara örnek gösteremeden önce renklerin anlamına bakarsak daha iyi olabilir.

Beyaz: Saflığı, temizliği ve istikrarı ifade eder.

Gri: Alçak gönüllülüğü ve dengeyi ifade eder

Siyah: Gücü, tutkuyu ve çoğu ülkede matemi temsil eder.

Lacivert: Sonsuzluk, otorite ve verimliliği ifade eder.

Mavi: Sonsuzluğu özgürlüğü ifade eder.

Yeşil: Doğanın ve huzurun rengidir.

Mor: Asalet, lüks ve itibarın rengidir.

Pembe: Neşe, güven ve rahatlığı ifade eder.

Kırmızı: Canlılık ve dinamizmin rengidir. Ataklık, azim ve kararlılığı ifade eder.

Turuncu: Dışa dönük olmayı ve güveni temsil eder.

Sarı: En parlak ve dikkat çekici renktir. Neşe, zehir, zeka, incelik ve pratikliği ifade eder.

Kahverengi: Toprağın ve doğallığın rengidir.

Örneklere gelecek olursak;

*Dikkat çekme amaçlı uyarıların sarı tonlarında olması

*Aynı şekilde taksilerin sarı tonunda olması

*Paranın yeşil tonlarında olması

*Tehlike içerdiğini bildiren uyarıların ve alarmların kırmızı olması, polis arabalarının mavi olması vb. kısaca örnek gösterilebilir.

Bir de film ve dizilerden örnek gösterelim; karşınızda tabiri caiz ise renkleri en iyi kullanan dizi Breaking Bad!

Dizinin renklerle ilgisini en baştan iki ana karakterin soyadlarından anlayabiliyoruz. Walter White ve Jesse Pinkman. Tabi soyadları White ve Pinkman olduğu için beyaz ve pembe giyinen iki adam gelmesin aklınıza. Keza dizinin konu olarak renklerle yakından uzaktan alakası yok.

Sadece karakterlerin kişiliğine, oldukları duruma ve davranış şekillerine göre giydikleri giysilerdeki renkler bilinçli olarak seçilmiş.

Mesela neredeyse her bölümde mor tonlarında giyinen Marie Schrader karakterine göz atalım.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, mor; asalet, sakinlik, lüks ve itibar anlamına geldiği gibi karakter de bir o kadar hikayedeki tehlikeli durumlardan uzak ve lüks bir aile yapısına sahip.

Bir de uyuşturucu satıcısı olan, tehlike ve beladan uzak duramayan ana karakterimiz Jesse Pinkman’a bakalım. Pinkman dizide bölümlerin genelinde sarı giyiyor yani mor renginin tam tersi, zehirli elementlerle bağdaştırılmış olan sarı renginden bahsediyoruz.

Ana karakterimiz White’ın eşi olan Skyler’a da bir değinelim. Skyler da dizinin bölümlerin genelinde mavi giyiniyor.

Ve gelelim bu iki karakterin etkisindeki başrolümüz Walter White’a. White, iki karakterin etkisinde olduğu gibi giyinişi de sarı ve mavinin karışımı olan yeşil renkte giyiniyor.

Dizinin en baskın olan renk yani.

Renk sembolizmi bu gibi pek çok dizi ve filmde yer almıştır. Yine yeşilin ve kırmızının baskın oldu Amelie.

Rengin Fonksiyonları

Nörobilim çalışmaları görsel uyarı tarafından gelen bilgiyi farklı yaşantı ve kültürümüzle eşleştirmeyi küçük yaşlarda öğrenmeye başlarız. Bu bizim yaşamımızı sürdürmemizi ve hızlı karar vererek sonuca çabuk bir şekilde ulaşmamıza sebep olur. Fiziğe bağlı uyaran özelliklerinin dışında; kültürel, ve politik özellikler de renklere yüklenen anlamda yer alır.

Psikoloji de duygularla renkler arasında karşılıklı bir mekanizma durumu söz konusudur. Renkler insan duygularını ve düşüncelerini harekete geçirebildiği gibi duygular da renkleri hareket haline geçirebilir. Farklı renkler insanlarda farklı hisler ve duygular uyandırır. Bazı renkler insanı sakinleştirirken kimileri heyecanlandırabilir. Sıcak renkler insanda yakın duygular uyandırırken, soğuk renkler mesafe ve sükûnet duygusu uyandırır.

Renklerin insan üzerindeki etkilerinden, başta ruh ve sinir hastalıkları olmak üzere, çeşitli hastalıkların tedavisinde bile yararlanılabilir.

Eğitimde ışık ve renklerin öğrenmeyi kolaylaştırıcı özelliklerinden yararlanılır. Eğitim kurumu, çevresi ve eğitim malzemesi bu anlayışla disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınmaktadır.

Öğrenende olumlu duygular uyandıran öğrenme tasarımları için şekil ve rengin belirleyici olduğu konusundaki çalışmalardan biri de Plass ve arkadaşlarına aittir. Buna göre, insan yüzüne benzer yuvarlak şekiller, tek başlarına veya sıcak renklerle birlikte kullanıldığında olumlu duyguların ortaya çıkmasını sağlar.

Renkler ve Anlattıkları

Renk paletinde üç ana renk bulunduğu ve bunların, sarı, kırmızı, mavi olduğu bilinir. Turuncu, yeşil, mor olan ara renkler, bu ana renklerin aynı ölçüde karışımı tarafından oluşur. Renkleri bir çember içerisinde olduğunu hayal edersek, çemberinin hızlı dönüşü tüm renkleri yansıtır ve beyazın görülmesine yol açar. Çünkü beyaz tüm renklerin karışımıdır. Beyaz aynı zaman da saflık, temizlik, açıklık, yalınlık, barış ve mutlulukla ilişkilendirildiğini başlarda da söylemiştim. Renklerin tümünü tutan renk siyah ise sofistike renk olarak adlandırılmıştır. Bu sebeple cazibe, itibar, güç ve ihtişamı anımsatır.