Sağanak yağmur nedeniyle evleri su bastı!

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde gece etkili olan yağmur nedeniyle rögar tıkandı. Tıkanan rögar nedeniyle 4 evi su bastı.

İstanbul’da gece saatlerinde kuvvetlenen ve etkili olan yağış sonrası birçok vatandaş mağdur oldu. Sultangazi’de bir mahallede rögar tıkandı. Tıkanan rögar nedeniyle birçok ev ve atölye gece saatlerinde sular altında kaldı. Suyun yükselmesiyle uyanan vatandaşlar eşyalarını dışarılara taşıdı. Bazı vatandaşlar kovalarca suyu dışarıya atmaya çalıştılar. Evleri sular altında kalan vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdiler. Gelen ekipler rögar kapaklarını açarak su tahliyesi yaptı. Gece boyu suyu boşaltma çalışmaları devam etti. Evine su basan bir vatandaş geçen senede bu olayı yaşadıklarını çoğu kez yağmur etkili olduğunda evlerine lağım suyunun girdiğini ayda bir belediye ekiplerinin rögarları kontrol etmesi gerektiğinden bahsetti.