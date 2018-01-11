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Samsun’da hemşire skandalı

Samsun’da özel bir hastanede gerçekleşen bu olayda, yeni doğan servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerin içinde olan iki hemşirenin yaptıkları resmen kan dondurdu.

Samsun’da hemşire skandalı

Samsun’da özel bir hastanede gerçekleşen bu olayda, yeni doğan servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerin içinde olan iki hemşirenin yaptıkları resmen kan dondurdu.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:39
Samsun’da hemşire skandalı

Samsun’da özel bir hastanede gerçekleşen bu olayda, yeni doğan servisinde çekildiği iddia edilen görüntülerin içinde olan iki hemşirenin yaptıkları resmen kan dondurdu. Samsun’da yeni doğan servisinde çalışan iki hemşireye yeni doğan bir bebek emanet edildi. 2 hemşire yeni doğan bebekle ilgileniyordu. Bebek ağlamaya başlayınca genç kız onun bir ‘insan’ olduğunu unutarak daha yeni doğmuş olan bebeği oyuncak gibi tuttu, yatağına yatırdı ce kendince hareketlerle susturmaya çalıştı.

Bebek Nefessiz Kaldı, Yüzü Kıpkırmızı Oldu!

Önce ağzını sıktı sonra ağzını kapattı. Bebeğin ağlaması bu durumda kesilmedi, aksine daha fazla ağlamaya başladı. Bu görüntüleri çeken arkadaşı durumu sonradan fark etti ama artık çok geç kalmıştı. Hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

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