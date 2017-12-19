Sanal Para Borsası İflas Mı Etti?

Güney Kore merkezli bir kripto para borsası bugün internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, kapanacağını ve bu yıl ikinci kez yazılım korsanları tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Daha sonra iflas başvurusunda bulunmak zorunda kaldıklarının da sinyalini verdi. Bu açıklamada, Bitcoin ve diğer kripto paraların işlem gördüğü borsalara ilişkin güvenlik endişelerini artırdı. Youbit olarak ta bilinen borsa nisan ayında korsan saldırısına uğramış ve bu saldırıda 4 bin kadar Bitcoin hesaplardan çalınmıştı. Youbit’in kendi hesabından duyurduğu açıklama şöyleydi: Bugün yerel saat ile sabah 4:35’te yeni bir saldırı yaşandı. Ve toplam varlıklarımızın yüzde 17’si çalındı. Çalınan miktardan söz edilmesi de bütün müşterilerin kripto para varlıklarının yüzde 75 oranında kayıplar yaşadığını belirtti. Bütün işlemler müşterilerin zarar görmemesi için durduruldu. Bu saldırıya polisler tarafından inceleme başlatıldı.