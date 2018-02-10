Bu makalemizde sizlere SGK hizmet dökümü hakkında bilmeniz gereken tüm detaylı bilgileri vermeye çalışacağız. Bu sayede kolayca E-devlet sayfanıza giriş yaparak SGK hizmet dökümünüze kolayca ulaşabileceksiniz. Tüm dünyada insanlar hayatlarını idame ettirebilmek adına uzunca yıllar çalışmaktadırlar. Özel veya kamu kurumunda çalışmakta olan insanlar, emekliliklerini kazanarak sosyal güvence altına girebilmek adına belirli süre çalışırlar. Çalıştıkları süre içerisinde iş yerleri tarafından sigortaları karşılanmakta olan insanlar, ödenen primler sayesinde emekli olduklarında bir sağlık güvencesi kazanmış olurlar. İnsanlar çalıştıkları süre zarfı içerisinde SGK’nın sitesini takip ederek çalıştıkları gün sayısını ve primlerini takip edebilirler.

Geçmişte kötü niyetli olan bazı işverenler, çalışanlarını sigortasız bir şekilde çalıştırmaktaydılar. Ancak devlet tarafına yazılan dilekçe sayısı artınca devlet bu duruma müdahale etmiştir. Milyonlarca liralık cezalara çarptırılan patronlar, günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle artık sigortasız işçi çalıştırmaktan kaçınmaktadırlar. Bu noktada çalışan kişiler de SGK hizmet dökümüile gerekli tüm bilgilere ulaşabilmektedirler.

Eskiden devlet kurumlarından alınmakta olan hizmet dökümleri, günümüzde internet aracılığıyla elde edilebilmektedir. 2011 yılında e-devlet sistemine aktarılan hizmet dökümü, PTT’den 1 TL karşılığında alınan şifreyle öğrenilebilmektedir. Ancak sistemin aksaması nedeniyle günümüzde ESGM’den SGK hizmet dökümü ulaşılabilir olmaktadır. TC kimlik numarası ve bazı bilgilerle bu döküme ulaşmanız son derece kolay olmaktadır.

Türkiye’de insanlar tarafından bilinmekte olan, devlet kuyruğu algısı son derece rahatsız edici bir durum olmaktaydı. Fotokopicilik anlayışındaki devlet kurumları, yığılan evraklar sebebiyle çok ağır ve aksak ilerleyebilmekteydi. Vatandaşlar bu durumdan son derece şikâyetçi olurken birçok kişinin işi gün içerisinde zorlukla halledilebilmekteydi. Ancak teknolojinin her eve girmiş olduğu günümüzde birçok işimizi internet aracılığıyla halledebildiğimiz gibi SGK hizmet dökümü işimizi de internet aracılığıyla çok kısa bir süre içerisinde halledebilme olanağına sahip oluyoruz. Sigortalı bir işte çalışmakta olan insanlar, sigorta primlerini öğrenebilmek için çok kısa bir vakitlerini ayırarak hizmet dökümlerine ulaşabilmektedirler.

Vatandaşların mağduriyetlerini ortadan kaldırabilmek adına kurulmuş olan bu sistem ile beraber kişiler sigorta primlerinin ödenip ödenmediklerini herhangi bir sıraya girmeden kolayca öğrenebilmektedirler. Ayrıca mobil olarak da cep telefonlarınızdan kısa mesaj aracılığıyla hizmet dökümünüze dair bilgileri öğrenebiliyorsunuz. Tamamen teknolojinin olumlu bir hizmeti olarak karşımıza çıkmakta olan bu sistem, devletin uygulamalarının sadece biri olmaktadır. SGK hizmet dökümü giriş adresi ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu Ayrıca bu konu hakkında turkiye.gov.tr tarafında önerilen hizmet giriş sayfaları aşağıda sunulmuştur.

ÖNERİLEN HİZMETLER:

4C Bir Aylık Maaş Tercihi

4A/4B/4C İlaç Kullanım Süresi Sorgulama

Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemlerinde Devlet Katkısı Sorgulama

4A Banka ve Adres Değişikliği

4A(SSK) Sigortalılarının Kendini Bildirmesi

4a Hizmet Dökümü Hakkında

İnsanlar çalışma hayatlarından ve sonrasında sigortalı olarak yaşayarak sosyal güvence altına girmektedirler. Ülkemizde vatandaşların sosyal güvenliklerini sağlamakta olan kurumun adı SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) olmaktadır. Sosyal güvenliği bulunan insanlar 4a, 4b ve 4c’li olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılmakta olan kişiler 4a’lı olmaktadır. Yani halk arasında SSK’lı olarak tabir edilen kişiler 4a’lı oluyorlar. SGK sigortalı bulunan kişilere çok sayıda hak tanımaktadır. Genel itibariyle sağlık ve gelir anlamında çok önemli yardımları bulunan SGK’nın, kişilerin çalışma hayatları sonrasındaki yaşamlarını da göz önünde bulundurarak kişileri risklerden korumaktadır. Geçimlerini sağlayabilmek adına çalışmakta olan kişiler emeklilikleri sonrasında, zamanında ödemiş oldukları sigorta primleri ile emekli olabilmekte ve de bundan sonraki hayatlarında sosyal güvence altına girebilmektedirler.

Kişilerin belirli çalışma süreleri ve ödenen primleri sonrasında emeklilik hakkı kazanabilmeleri söz konusu olmaktadır. Sigortalı olan kişilerin çalışma süreleri, sigorta primleri gibi önemli bilgileri 4a hizmet dökümü ile öğrenilebilmektedir. Sigortalı kişiler bu bilgilere erişebilmek adına SGK’nın web sitesinden E-SGM’ye ulaşabilir.

İnsanların çalışma hayatlarında ödenecek olan sigorta primleri ile başka hiçbir kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmeleri sağlanmaktadır. Kişi veya çalıştığı kurumu tarafından ödenmekte olan sigorta primi ile kişi sosyal güvence altına girmektedir. Yaşanabilecek olan herhangi kazaya karşı kişiler sigortaları sayesinde hastanelere giderek bakım ve tedavi görebilmektedir. Ayrıca emeklilik ile yaşlılık sırasında yoksulluğun yaşanmaması adına ödenecek olan maaşlar da kişinin sosyal güvencesini sağlamaktadır. Sigortalı bir işe başlayan 4a’lı kişi interneti kullanarak 4a hizmet dökümü edinebilecektir. Bu adresten giriş yapabilirsiniz ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu

Kötü niyetli olan işverenlerin sigorta ödememe gibi durumlarını öğrenebilmek adına, 4a’lı olan kişilerin sürekli olarak hizmet dökümlerini kontrol etmeleri onlar için önemli olmaktadır. Kişi emeklilik yaşı gelene kadar ödenecek olan sigorta primini ve çalışma günlerini 4a hizmet dökümüaracılığıyla öğrenebilmektedir. Bu anlamda herhangi bir yanlış veya mağdurluk söz konusu olmaması adına hizmet dökümündeki bilgiler kontrol edilebilmektedir. Teknolojinin insan hayatına sağlamış olduğu en büyük avantajlardan birisi olan internet sayesinde çok kısa bir süre içerisinde söz konusu hizmet dökümüne ulaşabilmeniz mümkün oluyor.

SSK Gün Dökümü Hakkında

İnsanlar sigortalı işlerde çalışarak hayatlarını güvence altına alabilmektedirler. Sigortası ödenmekte olan kişiler, sağlık durumlarında hastanelerden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedirler. Ayrıca sigorta primi ödenen çalışanlar günleri dolduğunda emekli olabilmektedirler. Devlet tarafından belirlenmekte olan çalışma günlerini dolduran kişiler SSK primlerinin ödenmesiyle emekli olabilmektedirler. Bu noktada işveren çalışanının sigortalarını ödemektedir. Eskiden usulsüz hareketler sonrası bazı patronlar işçilerinin sigortalarını yatırmamaktaydılar. Ancak eskiye göre günümüzde birçok imkân insanlara sunulmaktadır. Teknoloji bu seviyelere ulaşmadan önce insanlar sigortalarının ödenip ödenmediklerini öğrenebilmek adına devlet kurumlarına gitmekteydiler. Ancak kişiler çalıştıkları için gerekli izinleri alamadıklarından devlet kurumuna giderek sigortalarının durumunu öğrenememekteydiler.

Günümüzde birçok konu mecra değiştirmektedir. Onlardan birisi de SSK gün dökümü hizmetinin internet mecrasına geçmesi oluyor. İnsanlar interneti kullanarak diledikleri zamanda gün dökümleri hakkında bilgi alabilmektedirler. İnternetin sağlamış olduğu bu imkân sayesinde çalışanlar mağdur olmaktan kurtulmaktadırlar. Emeklilik hesabını yapmakta olan kişiler SGK’nın web sitesinden SSK gün dökümü bilgilere ulaşabilerek, gerekli planları yapabileceklerdir.

Türkiye’de insanlar sosyal güvenceler kapsamında 4a, 4b ve 4c’li olarak sınıflandırılmaktadır. İşçi olarak geçen sınıf 4a’lı olarak tanımlanan sınıfta yer almaktadır. 4a’lı olan kişiler bir veya birden fazla olan işverenin bünyesinde çalışmakta olan kişilerdir. Ülkemizde sosyal güvence kapsamında en fazla yoğunluk 4a sınıfında bulunmaktadır. Emeklilik, sağlık sigortası gibi durumları karşılamakta olan SGK bu noktada 4a’lıların sosyal güvencesi olmakta ve onları mağdur olmalarından korumaktadır. İnsanların yaşamları adına son derece önemli bir konu olan sosyal güvence konusu, eskiden karmaşık bir haldeydi. İnsanlar emeklilikleri adına başkalarından ücret karşılığı yardım almaktaydı. Ancak günümüzde gelişen teknoloji karşısında sadece birkaç tık ile tüm bilgilere ulaşabilmem mümkün oluyor.

SSK gün dökümü hakkında bilgi almak isteyen kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun web sitesini ziyaret ederek hizmet dökümlerine ulaşabilirler. Eskisi gibi herhangi bir kurum önünde saatlerce kuyruk beklemeye gerek kalmadan ulaşılmakta olan SSK gün dökümü, günümüzde tam anlamıyla iyi bir sistemin içerisine oturmuş durumdadır. Yaşanan aksaklıklar tam anlamıyla giderilmiş olmasa da kişileri uğraştıracak boyutlarda değildir.

SSK Hizmet Dökümü Hakkında

Hem ülkemizde hem dünyada milyarlarca insan günlük hayatlarının büyük bir kısmını işlerine ayırmaktadırlar. Büyük bir geçim derdi içerisinde olan insanlar, sosyal ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar. İster kamu olsun ister de özel kurum olsun insanlar çalışma hayatlarında devlet veya özel kurumlar tarafına sağlığını garanti altına alabilmektedir. Ülkemizde çalışmakta olan kişiler, iş hayatlarına başladıkları ilk andan itibaren sigortaları başlatılmaktadır. Ancak bazı iş yerlerinin sigortasız işçi çalıştırma adına bir takım durumlardan yararlandıkları görülür.

Çalışanlarının sigortalarını yatırmayan kişiler devlet tarafından ağır bir şekilde cezalandırılmaktadır. Çalışanlarını mağdur etmekte olan patronların bu davranışları elbette çok yanlış olmaktadır. Ancak çalışan kişilerin de bu durumları kontrol etmeleri kendi faydalarına olacaktır. Bu sebeple SSK hizmet dökümü bilgiler kontrol edilerek sigortalarının başlanıp, primlerinin yatırılıp yatırılmadığı kontrol edilebilmektedir. Tabi bu durum günümüzde daha az rastlanan bir durum olsa da yine de tedbiri elden bırakmamak çalışmakta olan kişinin üzerine düşen görevlerden biri oluyor.

İnsanlar çalışma hayatları içerisinde sigorta ve primlerinin ödenmesiyle emeklilik günlerini beklemeye başlamaktadırlar. Emeklilik hem ülkemizde hem de dünyada çok önemli bir konu olmaktadır. Ülkeden ülkeye değişiklik göstermekte olan emeklilik yaşı, insanların çalışma hayatları sonrasında onların güvence altında hayatlarına devam edebilmeleri adına doldurulması gereken günleri konu almaktadır. Eskiden kimi patronlar çalışanlarının sigortalarını yatırmama durumları sıklıkla yaşanmaktaydı. Ancak devlet zamanla caydırıcı derecede cezalar yazarak patronları bu yanlış davranışlarından geri döndürmüştür.

Günümüz gelişen teknoloji sayesinde de artık devlet dairelerinde sıra, kuyruk derdinden kurtulmuş olan kişiler internet veya cep telefonu aracılığı ile SSK hizmet dökümü alabilerek, sigorta durumlarını sorgulayabilmektedirler. Devletin hizmet dökümü politikasını internet mecrasına yönlendirmesiyle, birçok kişi sigortasız çalışıp çalışamadığını anında öğrenebilmektedir. Başlarda internet ortamına aktarılan bu hizmet aksamalara neden olsa da günümüzde bu sorun hemen hemen aşılmıştır diyebiliriz. Sigorta, primler, çalışma günleri gibi çok sayıda bilgiyi online olarak öğrenebilmenizi sağlayan SSK hizmet dökümü sayesinde emekliliğinize dair tüm bilgileri öğrenerek geleceğe dönük planlarınızı yapabilmeniz de mümkün olmaktadır. Hizmet giriş adresi ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu

Bağkur Hizmet Dökümü Hakkında

Her ülkenin vatandaşlarının sağlık ve sosyal haklarını korumak adına kurumları bulunmaktadır. Ülkemizde de devlet kontrolünde olan bu tarz kurumlar bulunmaktadır. İnsanlar kendi işlerinde veya başkalarının iş yerinde çalışabilmektedirler. Zaruri ve sosyal ihtiyaçların karşılanabilmesi adına çalışmakta olan insanlar günün birinde emekli olarak, geri kalan hayatlarında sağlık ve sosyal güvence kazanabilmektedirler. Bu güvenceleri kazanabilmek adına çalışma hayatları sürecinde sigorta ödemelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kurumlardan birisi de Bağkur olmaktadır. En genel şekilde Bağkur; kendi işini yapmakta olan(esnaf, tüccar, sanatkâr vs.) kişilerin sosyal güvenliklerini korumakta olan bir kurumdur.

Bağkur 2006 yılı içerisinde T.C Sosyal Güvenlik Kurumu’na devir olmuş olan bir kurumdur. Bağkur’a bağlı olan kişiler, Bağkur sayesinde sağlık ve sosyal güvencelerini oluşturmaktadırlar. Bu noktada kişiler Bağkur sigorta primlerini belirli süreler içerisinde ödeyerek emekliliklerine hak kazanırlar. Emeklilik sonrasında sağlık sigortası, sosyal yardım zammı, toptan ödeme gibi olanaklar Bağkurlulara sunulmaktadır. Bu anlamda kendi işini yapmakta olan kişilerin ilerleyen yaşlarında Bağkur’dan emekli olmaları onların yararına olacaktır. Bağkur yoluyla sigorta primlerini ödemekte olan kişiler Bağkur hizmet dökümü ile çalışma hayatlarında bilgilere ulaşabilmektedirler.

İnsanlar çalışma süreleri içerisinde sigorta primlerini ödeyerek, çalışma hayatları sonrasında kendilerini çok yönden güvence altına alabilirler. Sigortalı olmanın birçok faydası bulunmaktadır. Sağlık yardımları, bir kısım ödenekler ve çok sayıda yardım sigortalı olmanın sadece birkaç faydasından biri olmaktadır. Kendi işini icra etmekte olan kişilerin sigorta primleri Bağkur’a ödenmektedir. 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 4B olarak adlandırılan Bağkur, günlerinizin dolmasının ardından sizlere emeklilik maaşı ödemeye başlar.

Prim ödemeleri, emekli olunacak yaş, tamamlanması gereken süre gibi çok sayıda 4B dökümüne Bağkur hizmet dökümü ile ulaşabilmeniz mümkün oluyor. Yaşadığımız çağın bile teknoloji çağı olarak adlandırılması teknoloji de gelinen noktayı gözler önüne sermektedir. İnsan hayatına çok sayıda katkısı olan teknolojinin, bir katkısı da internet aracılığıyla insanlara zaman kazandırması olmaktadır. İnsanlar internet aracılığıyla vakit kaybetmeden, Bağkur hizmet dökümü bilgilerine tek tık ile ulaşarak sigortalarına dair tüm bilgilere ulaşabilmektedirler. Giriş adresi ⇒ https://www.turkiye.gov.tr/4b-hizmet-bilgisi

Sigorta Hizmet Dökümü Hakkında

Sigortalı olarak çalışmakta olan kişiler sigorta ödemeleri hakkında şüpheye düşmemek adına sigorta hizmet dökümü ile tüm bilgilerini öğrenebilmektedirler. Bahsedilen hizmet dökümünde kişilerin hangi kurumda ne kadar süre çalıştıkları tarihlere ayrılmış bir biçimde yer almaktadır. Bu anlamda emeklilik hesaplamaları yapmakta olan kişiler SGK’nın sitesini ziyaret ederek bu bilgilere ulaşabilmektedirler. Eskiden hizmet dökümüne ulaşabilmek insanlar için tam bir işkence olmaktaydı. Bunun sebebi kamu kurumlarında yaşanan aksaklıklar olmaktaydı. Fotokopicilik anlayışı olsun, memurun 3Y(yok, yarın gel, yavaş yavaş) yaklaşımı olsun insanları kurumların önünde saatlerce ve hatta günlerce bekletebilmekteydi. Gelişen teknolojiye ayak uyduran devlet, günümüzde bu tür uygulamaları internet ortamına aktarmayı başarmış bulunmaktadır.

Önceleri e-devlet şifresi gerektiren sigorta hizmet dökümü, insanların döküme ulaşmasında çok sayıda hata ile karşılaşmalarına neden olmaktaydı. Ancak günümüzde bu sorun da çözülmüş gibi görünmektedir. Sosyal güvenlik kurumunun web sitesinden veya arama motoruna; “esgm sorgulama” yazılarak bu döküme çok kolay bir şekilde ulaşmanız mümkün oluyor.

Sosyal güvenlik kurumu, geliri risk altında olan kişilerin başkalarına karşı muhtaç olmadan yaşayabilmelerini sağlayabilmek adına kurulmuş bir kurumdur. Geçmişten günümüze ülkemizde sigortalı olarak çalışmanın önemi son derece önemli olmaktadır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin, yani 4a kapsamında olan kişilerin hem sağlık açısından hem de maddi açıdan güvence altında oldukları görülür. Uzunca yıllar bağlı bulundukları kurumda sigortalı olarak çalışan kişiler, çalışma günlerini, sigorta primlerini ve emeklilik yaşlarını doldurdukları anda emekli olabilmektedirler.

Dışarıdan bakıldığında son derece karmaşık olarak görülen sistem aslında basit bir yapıdan oluşmaktadır. Bu yapıyı bir bütün şeklinde sunmakta olan SGK, sigorta hizmet dökümü ile vatandaşlara tüm bilgileri bir arada sunabilmektedir. Bunun için çok kısa bir sürenizi kullanarak internet aracılığıyla hizmet dökümünüze ulaşabilmeniz mümkün oluyor. İnternetin olduğu her alandan cihazlarınızla bağlantı sağlayarak SGK’nın hizmet dökümü sayfasına ulaşabilirsiniz. Sadece TC kimlik numaranızı kullanarak hizmet dökümü bilgilerinizi sorgulayabilmeniz mümkündür. Yapılacak olan çok kısa bir sorgu aşamasından sonra hizmet dökümünüz ile prim ve günlerinizi öğrenebilmeniz mümkün oluyor.

Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgeleri giriş adresi: https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap

Kaynak: http://realage.com.tr/post/sgk-hizmet-dokumu