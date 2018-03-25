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SGK SSK hizmet dökümü TC kimik no ile bağkur prim borç sorgulama nasıl yapılır ?

Tc kimlik no ile bağkur borcu sorgulaması nasıl yapılır? bağkur borcu sorgulaması hangi siteden yapabilirim? tc kimlik no ile ssk ve sgk prim borçları nasıl sorgulayabilirim?Ttc kimlik no ile ssk sgk bağkur prim borçlarını nasıl sorgulayabilirim ?Bağkur ssk sgk prim borcu sorgulama sayfası.Tc kimlik no ile sorgulama yapabilmek için merak ettikleriniz sayfamızda yer almaktadır.

SGK SSK hizmet dökümü TC kimik no ile bağkur prim borç sorgulama nasıl yapılır ?

Tc kimlik no ile bağkur borcu sorgulaması nasıl yapılır? bağkur borcu sorgulaması hangi siteden yapabilirim? tc kimlik no ile ssk ve sgk prim borçları nasıl sorgulayabilirim?Ttc kimlik no ile ssk sgk bağkur prim borçlarını nasıl sorgulayabilirim ?Bağkur ssk sgk prim borcu sorgulama sayfası.Tc kimlik no ile sorgulama yapabilmek için merak ettikleriniz sayfamızda yer almaktadır.

25 Mart 2018 Pazar 13:37
SGK SSK hizmet dökümü TC kimik no ile bağkur prim borç sorgulama nasıl yapılır ?

SSK SGK GSS vergi afları hakkında çıkması beklenen torba yasası sonunda çıktı.Ama bu yasada neler var içeriğinde neler içeriyor bu yasa meraklısı için araştırıp yayınlıyoruz.Vergi bağkur sorgulama işlemleri sayfamızda yer almaktadır.2014 Bağkur SSK SGK GSS vergi affı sorgulaması hakkında merak edilenler bu sayfada yer alıyor.

TIKLA TC KİMLİK İLE SORGULAMA


SSK -SGK SORGULAMASI YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SSK primlerini www.sgk.gov.tr 'den ücretsiz ve şifresiz olarak görüntüleyebilirsiniz.Bu şifresiz işlemleri aynı zamanda e-devlet üzerinden de yapabilme imkanınız olacaktır.SGK’ya dilekçeli başvuru yaptığınız takdirde sadce e-devletin görüntülenmesini talep edebilirsiniz. kimlik bilgileri kimlik doğrulama sistemi tarafında doğrulanırsa bir sonraki ekranda SSK'nın ücretsiz sorgulama ekranlarına ulaşacaksınız.

SGK borçlarında gecikme cezası affı Kanun, SGK borçlarını da yeniden yapılandırarak, gecikme cezası ve gecikme zammını yeniden düzenliyor. Buna göre, 2014 yılı nisan ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmemiş olan sigorta primi, emeklilik keseneği, kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi için hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İlgili mevzuata göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi ile SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı da aynı kapsam içinde olacak. 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar, ihale konusu işlere ilişkin olan ve SGK tarafından işverene tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan özel nitelikteki inşaatlara ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri için de aynı imkandan yararlanılabilecek.

BAĞ-KUR Borç Sorgulama Nasıl Yapılır ?

  • Açılan sayfada BAĞ-KUR borç sorgulama için Sorgu türü kısmına “4B Sigortalı Ödemeleri” seçiniz.
  • Ardından BAĞ-KUR borç sorgulama için sorgu Tipine yapacağınız işlemle uygun olan seçeneğe geliniz.
  • BAĞ-KUR borç sorgulama için TC kimlik numaranızı girip, güvenlik kodunu doğru bir şekilde yazınız.
  • Son olarak borç sorgula butonuna basıp BAĞ-KUR borç sorgulamanızı yapınız.

şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesine kimliğiniz ile giderek başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru sonrasında 2 TL ücret ödeyerek BAĞ-KUR borç sorgulama işlemi için gerekli olan E-Devlet şifrenizi temin etmiş olursunuz. BAĞ-KUR borç sorgulama işlemi için E-Devlet şifrenizi aldıktan sonra E-Devlet uygulamalarına girmelisiniz. BAĞ-KUR borç sorgulama işlemi için T.C kimlik numaranızı ve BAĞ-KUR borç sorgulama için aldığınız E-Devlet şifrenizi giriniz. Bu işlemleri uyguladıktan sonra BAĞ-KUR borç sorgulama işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Bu şekilde şifreli olarak BAĞ-KUR borç sorgulama işleminiz yapabilir borcunuzu ödeyebilirsiniz.

Son Güncelleme: 25.03.2018 13:43
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