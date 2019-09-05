Şiddetli Yağışlar Geliyor! Meteoroloji Uyardı

Meteoroloji tarafından İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Düzce ve Ankara illerinde sağanak ve gök gürültülü yağış uyarı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, bu akşam itibariyle yarında etkili olmak üzere, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz Bölgesinin iç kısımlarının, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle beraber İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kars, Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çanakkale'nin kuzeydoğusu, Balıkesir, Düzce ve Ankara'nın kuzey kısımlarında yerel olmakla birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık olacağı öne sürülüyor.

Hava sıcaklıklarında ise kayda değer bir değişiklik meydana gelmeyeceği, mevsim normallerinde süreceği açıklandı.

Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları beraberinde güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif olmak üzere ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege bölgelerinde ise kuvvetli eseceği belirtiliyor.