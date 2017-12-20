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Sinoplu balıkçılar şokta!

Sinop’ta hamsi 15-20 liradan satılıyor.

Sinoplu balıkçılar şokta!

Sinop’ta hamsi 15-20 liradan satılıyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
Sinoplu balıkçılar şokta!

Karadeniz denince akla gelen ilk şey balıktır. Hamsi bu sene balıkçılara hayal kırıklığı yaşattı. Havaların mevsim normallerinin üstünde gitmesiyle hamsi, soğuk sulara kaçtı. Karadenizli balıkçılar havaların sıcak olması nedeniyle Rusya ve Gürcistan’a giden balıkların havaların soğumasıyla tekrar geri döneceğini umut ediyor. Geçen ay kilosu 5 TL’ye kadar düşen hamsi, bugünlerde kilosu 20 TL’den satılıyor. Bu durumdan hem vatandaşlar hem de balıkçılar memnun değil.

‘Bu sezon kadar kötü bir sezon yaşamadım’

Sinoplu balıkçılar hamsi sezonunun henüz bitmediğini fakat bu dönemde hamsi olmadığını açıkladılar. ‘’15 yıldır balıkçılık sektöründe olan Eşref Durmaz hamsi sezonunun gün geçtikçe daha kötüye gittiğini söyledi. Durmaz yaptığı açıklamada, hamsi bu sene çok az. Havalar sıcak geçti hamsi ana yurduna kaçtı. Ana yurdu Rusya, Gürcistan oralar daha soğuk olduğu için oralara gitti. Rusya’da haberlerde izledim. Vatandaş balıkları kıyılardan toplayıp ceplerine dolduruyor. Hamsi daha yılbaşından sonra gelir, bollaşır bir iki ay sürer. Ondan sonra tekrar azalır. Hamsinin kilosu bugünlerde tezgahlarda 15-20 TL arası değişiyor’’ dedi.

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