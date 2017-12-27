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Sivas donuyor! -7 derece görüldü!

Sivas’ta dün gece termometrelerde -7 derece görüldü.

Sivas donuyor! -7 derece görüldü!

Sivas’ta dün gece termometrelerde -7 derece görüldü.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:09
Sivas donuyor! -7 derece görüldü!

Sivas’ta dün gece termometrelerde -7 derece görüldü. Birçok dükkanın evin ve arabanın camı dondu. Vatandaşlar arabalarının camlarını kazıyarak çalıştırmayı başardılar.

Sivas’ta gece sıcaklığın aniden düşmesi ile termometrelerde -7 dereceye kadar görüldü. Açıkta bulunan bir çok şey dondu. Vatandaşlar arabalarının camlarını sabah saatlerinde kazıyarak çalıştırdılar. Ağaçlar, otlar buzla kaplandı. Birçok sürücü araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti. Camlarını kazıyarak buzları eriten vatandaşlar sıcak sularla buzların erimediğini kazımak zorunda kaldıklarını belirtti.

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