Sivas’ta otobüs devrilmesi sonucu birçok kişi hayatını kaybetti!

İstanbul’dan Ağrı’ya cenaze için gidenleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde İstanbul’dan Ağrı’ya cenaze için giden insanları taşıyan otobüs devrildi. 16 kişi yaralandı. Açıklamalara göre bir yakınlarının Ağrıdaki cenazesine katılmak üzere yola çıkanları taşıyan Özdemir İsmiçoğlu yönetiminde olan otobüs, D-100 karayolunun Koyulhisar ilçesi mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Yaralılar sağlık ekipleri ile birlikte en yakın hastaneye kaldırıldı. Bazı ağır yaralılar Sivas’taki bir hastaneye sevk edildi.