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Şok eden olay!

Sakarya’da 8 aylık hamile kadın belindeki tabancayı çıkarmak isterken tabanca ateş aldı. Tabancanın ateş alması sonucu karnındaki bebeği öldü.

Şok eden olay!

Sakarya’da 8 aylık hamile kadın belindeki tabancayı çıkarmak isterken tabanca ateş aldı. Tabancanın ateş alması sonucu karnındaki bebeği öldü.

22 Aralık 2017 Cuma 14:18
Şok eden olay!

Sakarya’da 8 aylık hamile kadın belindeki tabancayı çıkarmak isterken tabanca ateş aldı. Tabancanın ateş alması sonucu karnındaki bebeği öldü.

Olay Sakarya’nın Akyazı ilçesinde gerçekleşti. 8 aylık hamile kadının belinden silahı çıkarmak isterken bir anda ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu başına kurşun isabet eden karnındaki bebeği öldü. Jandarma tarafından yapılan araştırmaya göre, Altındere Mahallesi’nde yaşayan G.K eşine ait ruhsatlı silahı belinde taşıyordu. Çıkardığı sırada silah kazara ateş aldı. Yaralanan G.K, sağlık ekipleri tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalede 8 aylık hamile olduğu ve silahtan çıkan kurşunun bebeğe isabet ettiği ve bebeğin anne karnında öldüğü belirlendi. Hastanede tedavisi süren G.K’nin hayati tehlikesi sürüyor.

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