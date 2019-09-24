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Sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

Denizli’de sokak ortasında dövülen kadına yoldan geçen insanlardan hiçbiri yardım etmedi.

Sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

Denizli’de sokak ortasında dövülen kadına yoldan geçen insanlardan hiçbiri yardım etmedi.

24 Eylül 2019 Salı 17:55
Sokak ortasında dayak yiyen kadına kimse yardım etmedi

Denizli’de bir kadının sokak ortasında darp edildiği anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. O sırada yoldan geçmekte olan insanların talihsiz kadına hiçbir şekilde yardım etmemesi dikkat çekti.

 Sokak ortasında yürümekte olan bir kadın, yanına yaklaşan bir erkek tarafından darp edildi. Birçok kez kadına vuran şahsa kimse müdahale de bulunmadı. O sırada yoldan geçmekte olanlar yalnızca bakmakla yetindi. Çevredeki kimsenin olayı umursamaması ve yardım etmemesi görüntüleri seyreden vatandaşların tepkisine yol açtı.

 Darp edilen talihsiz kadın olay yerinden ayrıldı fakat kendisini darp eden şahıs arkasından koştu. O görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerası ile dakikalar boyunca kayıt altına alındı.

Son Güncelleme: 24.09.2019 18:07
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DenizliDarpDenizli DarpHaber
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