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Son Dakika! Büyük felaket! Toprak altında kalan 90 kişi kurtarılamadı!

Filipinler’de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda onlarca kişi öldü. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.

Son Dakika! Büyük felaket! Toprak altında kalan 90 kişi kurtarılamadı!

Filipinler’de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda onlarca kişi öldü. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 09:50
Son Dakika! Büyük felaket! Toprak altında kalan 90 kişi kurtarılamadı!

Filipinler’de tropikal tayfunun yol açtığı heyelanda onlarca kişi öldü. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede çok sayıda kişinin de kayıp olduğunu bildiriyor.

Pasifik Okyanusu’ndaki ada ülkesi Filipinler’de tropikal Tembin Tayfunu yaklaşık 90 insanın öldüğü ortaya çıktı. Yakın zamanda terör örgütü IŞİD’in elinden kurtarılan Mindanao adasında etkili olan tayfun, toprak kayması ve heyelanlara yol açıyor.

Son dakika açıklanan habere göre 90 kişinin toprak altında kalarak can verdiği açıkladı. Birçok köy ve kasaba yok oldu. Şiddetli yağış ve fırtınanın vurduğu bölgede onlarca kişi de kayıp, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Felaket nedeniyle binlerce insan evlerini terk etti.

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