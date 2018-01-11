SON DAKİKA! DEPREM BÜYÜK PANİĞE YOL AÇTI!

Bağdat’ın doğusunda Irak-İran sınırında 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Başkent Bağdat’ta da hissedilen sarsıntıları, uluslararası haber ajansları son dakika olarak açıkladı. 5.5, 5.4, 5.3, 5.2 büyüklüğündeki depremler büyük korkuya yol açtı. Irak-İran sınırında peş peşe dört deprem meydana geldi. Sabah saat 10.00’da gerçekleşen bu depremlerde yerel halk büyük panik yaşadı. İlk depremden bir dakika sonra 5.3, 15 dakika sonra 5.2 21 dakika sonra ise 5.4’lük üç sarsıntı daha gerçekleşti. Bölgeye Kasım 2017’de meydana gelen 7.3’lük deprem, 11 ülkeyi birden sallamış İran’da yıkılan binalar 500’den fazla can kaybına yol açmıştı.