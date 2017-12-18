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Son Dakika: E-Devlet'te yeni dönem başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda 18 Aralık 2008’de hizmete sunulan e-Devlet Kapısı , 10. Yılında yeni arayüzüyle hizmet vermeye başladı.

Son Dakika: E-Devlet'te yeni dönem başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda 18 Aralık 2008’de hizmete sunulan e-Devlet Kapısı , 10. Yılında yeni arayüzüyle hizmet vermeye başladı.

18 Aralık 2017 Pazartesi 17:12
Son Dakika: E-Devlet'te yeni dönem başlıyor

E-devlet’in hizmete girişinin 10. Yılı nedeniyle bakanlıkta düzenlenen törende yapılan konuşmaya göre değişim ve dönüşümün en güzel örneğinin e-Devlet kapısı olduğunu söyledi. E-devlet projesinin bakanlığın koordinasyonunda vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak, devletle olan ilişkilerinde zaman ve maddi tasarrufta bulunmak hedefiyle hazırlandığı ve kullanıcı sayısının 35 milyona ulaştığı açıklandı.

Milyonlarca işlemin kolayca yapılmasını sağlayan bu uygulamanın hemen hemen bütün kamu hizmetlerini kapsar hale geldiğini dile getirdi ve dijital dönüşüm yaşandığını ifade etti. E-devlet’in yeni arayüzünün 10. Yıl nedeniyle bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını açıkladı.31 Ocak 2018’e kadar hem yenş hem daha önceki arayüzle hizmet verileceğini anlatarak e-devlet’in yaygınlaşmasını ve kullanımının artmasınının en önemli kriterlerinin arasında olduğunu belirtti.

Tüm konuşmaların ardından e-Devlet Kapısı’nın 10. Yılı dolayısıyla pasta kesildi.

E-devlet girişi için tıklayabilirsiniz. http://ozgurlukicin.com/teknoloji-haberleri/edevlet-giris-4a-hizmet-dokumu-sgk-e-bildirge-sgk-ise-giris-bilgileri/

Son Güncelleme: 19.12.2017 09:34
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