Son Dakika: E-Devlet'te yeni dönem başlıyor

E-devlet’in hizmete girişinin 10. Yılı nedeniyle bakanlıkta düzenlenen törende yapılan konuşmaya göre değişim ve dönüşümün en güzel örneğinin e-Devlet kapısı olduğunu söyledi. E-devlet projesinin bakanlığın koordinasyonunda vatandaşların günlük hayatını kolaylaştırmak, devletle olan ilişkilerinde zaman ve maddi tasarrufta bulunmak hedefiyle hazırlandığı ve kullanıcı sayısının 35 milyona ulaştığı açıklandı.

Milyonlarca işlemin kolayca yapılmasını sağlayan bu uygulamanın hemen hemen bütün kamu hizmetlerini kapsar hale geldiğini dile getirdi ve dijital dönüşüm yaşandığını ifade etti. E-devlet’in yeni arayüzünün 10. Yıl nedeniyle bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını açıkladı.31 Ocak 2018’e kadar hem yenş hem daha önceki arayüzle hizmet verileceğini anlatarak e-devlet’in yaygınlaşmasını ve kullanımının artmasınının en önemli kriterlerinin arasında olduğunu belirtti.

Tüm konuşmaların ardından e-Devlet Kapısı’nın 10. Yılı dolayısıyla pasta kesildi.

E-devlet girişi için tıklayabilirsiniz. http://ozgurlukicin.com/teknoloji-haberleri/edevlet-giris-4a-hizmet-dokumu-sgk-e-bildirge-sgk-ise-giris-bilgileri/