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Son Dakika! Eskişehir’de deprem meydana geldi!

Eskişehir’de deprem meydana geldi. Alınan son depremler raporuna göre sabah saatlerinde Eskişehir’de iki farklı deprem meydana geldi.

Son Dakika! Eskişehir’de deprem meydana geldi!

Eskişehir’de deprem meydana geldi. Alınan son depremler raporuna göre sabah saatlerinde Eskişehir’de iki farklı deprem meydana geldi.

20 Aralık 2017 Çarşamba 09:30
Son Dakika! Eskişehir’de deprem meydana geldi!

Eskişehir’de sabah saatlerinde iki farklı deprem meydana geldi. Deprem raporlarına göre depremin şiddeti 3.3 olarak belirlendi. İkinci deprem ise daha hafif hissedilerek şiddeti 2.6 olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü raporlarına göre, Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka mahallesinde sabah 07.18’de gerçekleşen ilk deprem 3.3 şiddetinde bir depremdi. Deprem ilçede hissedilirken, yaklaşık 6 dakika sonra aynı bölgede 2.6’lık ikinci bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası ilçede bazı vatandaşlar evlerinin önüne çıkarken, kısa süreli bir panik yaşandı. Dışarda bekleyen vatandaşlar bir süre sonra yeniden evlerine girdi.

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