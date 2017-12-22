Son Dakika! İki lider tarafından yapılan görüşme tamamlandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Kudüs’e yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı özel kaynaklarından edinilen bilgilere göre, telefon görüşmesinde ikili konular ve bölgede gerçekleşen meseleler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs için yaptığı katkılardan ve yardımlardan dolayı Rusya Federasyonu Başkanı Putin’e teşekkür etti. İkili lider, bölgenin barış ve kardeşliği açısından da büyük önem taşıyan Kudüs konusuna dikkat çektiler. Her türlü yapılan çalışmadan son derece menün olduklarını söyleyen iki lider, önümüzdeki süreçte de her konuda yakın temas halinde olma konusunda sözleştiler.