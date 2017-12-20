Son Dakika: Metrobüste Yeni Dönem!

Bu sabah bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek isteyen şüpheli Güven Timleri tarafından yakaladı.

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, oluşturulan ‘güven timleri’nin Pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı. ‘’ Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı. Vatandaşımızın can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçların yakalanmasını sağlayacaklar’’ dedi.