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Son Dakika: Metrobüste Yeni Dönem!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan güvenlik Timlerinin görev alanlar genişletildi. Timler, halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yapmaya başladı.

Son Dakika: Metrobüste Yeni Dönem!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan güvenlik Timlerinin görev alanlar genişletildi. Timler, halkın yoğun olduğu metrobüslerde de görev yapmaya başladı.

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:49
Son Dakika: Metrobüste Yeni Dönem!

Bu sabah bir yolcunun 2 bin 200 lirasını çaldıktan sonra araçtan inip zıt yönde metrobüse binmek isteyen şüpheli Güven Timleri tarafından yakaladı.

 

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, oluşturulan ‘güven timleri’nin Pazar, çarşıda ve halkın yoğun olduğu yerlere metrobüslerin de eklenmesini kararlaştırdı. ‘’ Timlerimiz çeşitli kılık ve kıyafette polis güven görev yapmaya başladı. Vatandaşımızın  can ve mal güvenliği için suçluların beklemediği yerde, beklemediği zamanda görev yapacaklar. Simitçi, kestaneci, pazarcı, çöp toplayan gibi hareket ederek suçların yakalanmasını sağlayacaklar’’ dedi.

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