Son dakika: Suudi Arabistan'a füzeli saldırı!

Başkent Riyad’da duyulan patlama sesiyle tüm ülke ayağa kalktı. Dakikalar içinde patlamanın nedeni belli oldu. Yemen’deki isyancı grup Husiler bir füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu. Füzenin hedefinde El Yamamah Sarayı’nda toplantı halindeki Suudi liderler vardı. Suudi liderlerin sarayda toplantı yaptığı sırada füzenin fırlatıldığını izleyicilerine aktardı. Bakanlık Sarayı’da Suudi Arabistan Kralı Selman. Resmi konuklarını ağırlıyordu. Suudi Arabistan, füzenin yere düşmeden imha edildiğini açıkladı.

Füze saldırısının ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Sana’nın güneyindeki Husilere hava operasyonu düzenlendi. Suudi Arabistan ise yerleşim yerilerinin hedef alındığını savundu.