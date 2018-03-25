banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar!

Saat kaç? sorusu, bugün itibari ile ülkemizdeki binlerce Türk vatandaşın merak ettiği bir konu. Ülkemizde'de bu yıl itibari ile de yaz saati uygulanmayacak ve saatler bir saat ileri alınmayacağı bilgisi gelmiş durumdadır. Ancak şu unutulmamalı dır ki, tüm cep telefonları, masaüstü bilgisayarlar, notebooklar ve tabletler saatleri otomatik olarak saatleri ileri alabilmektedir. Bu yüzden halkımız bu konuda değişiklik yapmalıdır. Peki şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar haberimizde !

Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar!

Saat kaç? sorusu, bugün itibari ile ülkemizdeki binlerce Türk vatandaşın merak ettiği bir konu. Ülkemizde'de bu yıl itibari ile de yaz saati uygulanmayacak ve saatler bir saat ileri alınmayacağı bilgisi gelmiş durumdadır. Ancak şu unutulmamalı dır ki, tüm cep telefonları, masaüstü bilgisayarlar, notebooklar ve tabletler saatleri otomatik olarak saatleri ileri alabilmektedir. Bu yüzden halkımız bu konuda değişiklik yapmalıdır. Peki şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar haberimizde !

25 Mart 2018 Pazar 13:24
Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar!

Saat kaç? Avrupa ülkelerinin yaz saati uygulamasına geçişiyle birlikte saatler bir saat ileri alındı ve yaz saati Avrupa ülkelerinde resmen başladı. Ancak ülkemiz yaz saati uygulamasına geçmeyeceği için akıllarda soru işaretleri de oluştu. Saatin ileri alınıp alınmayacağını sorgulayan vatandaşlar bir yandan da şu anda saatin kaç olduğunu sorguluyor. Peki şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri alınacak mı? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar...

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde bu yıl da yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Bu nedenle Avrupa ülkeleri saatlerini bir saat ileri alırken, Türkiye bu yıl da saatlerini bir saat ileriye almayacak. Saat konusunda karmaşa yaşamamak için analog saatlerinizde oynama yapmayın. Dijital saatler, akıllı telefonlarımızın ve bilgisayarlarımızın saatleri ise otomatik olarak saati ileri alabilir. Bu durumda bu saatleri yeniden geri almalısınız.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar bu durumda saatleri otomatik olarak ileri alabiliyor. Bu da vatandaşlara bir saat karmaşası yaşatabiliyor. Telefonlar ve bilgisayarlar saati otomatik olarak ileri alsa da ülkemiz bu yıl yaz saati uygulamasına geçmeyeceği için saatlerin ileri alınmaması gerekiyor.

TÜRKİYE’DE ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye’de yaz saati uygulaması bu yıl da uygulanmayacak ve bu nedenler saatler bir saat ileri alınmayacak. Dün gece itibarıyla Avrupa ülkeleri yaz saatine geçiş yaptı ve saatlerini bir saat ileri aldı. Türkiye’deki akıllı telefonlar ve bilgisayarlar da otomatik olarak yaz saatine geçiş yapmış olabiliyor.

Bu durumda telefonlarımız ve bilgisayarlarımız otomatik olarak bir saat ileri alıyor. Böyle olunca da milyonlarca vatandaş tereddütte kalıyor ve saatin kaç olduğunu sorguluyor. Türkiye’de şu anda saat: 13:00

TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT: 13:00

Türkiye 26° ve 45° doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye`nin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen bulunduğu için en doğusu ve en batısı arasında 1 saat 16 dakikalık zaman farkı vardır.  

Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi`ndedir. Türkiye 30° doğu meridyeninin saatini kullanır. Bu nedenle Türkiye`de Eşgüdümlü Evrensel Zaman+2 (UTC+2) kullanılır, yani Türkiye saati UTC`den iki saat ileridedir. Yaz saati uygulaması ile Türkiye 45° doğu meridyeninin saatini kullanmaya başlar.

Böylece saatler bir saat ileri alınır ve Türkiye saati UTC+3 olur. Yaz saati uygulaması (saatlerin bir saat ileri alınması) martın son pazar günü başlatılır ve ekimin son pazar günü bitirilir. Böylece yılın 5 ayında geri saat (UTC+2), 7 ayında ise yaz saati (UTC+3) kullanılır. Ancak bu yıl da Türkiye’de yaz saati uygulaması olmayacak ve Türkiye’de saatler ileri alınmayacak.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Yaz saati uygulaması tartışmalıdır. Gün ışığından daha çok yararlanmak için gündüz saatlerine bir saat eklenmesi satış, spor ve iş saatlerine bağlı çeşitli etkinlikleri olumlu yönde etkilerken tarım, gece eğlenceleri gibi güneş ışığıyla beraber biten etkinliklere olumsuz etki yapar. Öte yandan, öğle saatlerine bir saat daha eklemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarını da azaltmaktadır. Ne var ki, uygulamanın sağlık ve suç oranları üzerindeki etkisi daha az belirgindir. Her ne kadar uygulamanın ilk hedeflerinden biri akşam saatlerindeki aydınlatma enerjisi tüketimini kısmak olsa da, günümüzde çağdaş ısıtıcı ve serinletici cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu amacından sapmaya başladı. Öyle ki, 20. yüzyıl başlarında elektrik temel olarak aydınlatmada kullanılıyordu. Teknolojik gelişmeler yeni elektrik kullanım alanları yaratınca buradan elde edilen tasarruf azaldı. Bu bakımdan bu uygulamanın kullanılması çelişkili ve tutarsız bir hâl almaya başladı.

YSU'da ara sıra meydana gelen kaymalar başka zorlukları da beraberinde getirir. Bundan dolayı, zaman kaydetmede ve görüşmelerle yolculukların ayarlanmasında, faturalandırma, arşivcilik gibi işlerde, tıbbi cihazların ve iş makinelerinin kullanımı ile uyku düzeninde sorunlar meydana gelir. Yazılımlar genellikle bilgisayarların saatlerini otomatik olarak ayarlar. Ne var ki, bunun sınırları vardır ve özellikle YSU kuralları değiştiğinde hata olasılığı artar.

Anahtar Kelimeler:
Şu An Saat KaçTürkiyede Saat KaYaz Saati Uygulamasıİzmir Saat KaçİSTANBUL Saat KaçAnkara Saat Kaç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SGK SSK hizmet dökümü TC kimik no ile bağkur prim borç sorgulama nasıl yapılır ?
SGK SSK hizmet dökümü TC kimik no ile bağkur prim borç sorgulama nasıl yapılır ?
En Az Yakıt Tüketen Araçlar
En Az Yakıt Tüketen Araçlar
Bim aktüel indirimli ürün broşürü! BİM kataloğu 23 Mart bim market indirimleri rekora koşuyor
Bim aktüel indirimli ürün broşürü! BİM kataloğu 23 Mart bim market indirimleri rekora koşuyor

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim