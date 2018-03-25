Şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar!

Saat kaç? Avrupa ülkelerinin yaz saati uygulamasına geçişiyle birlikte saatler bir saat ileri alındı ve yaz saati Avrupa ülkelerinde resmen başladı. Ancak ülkemiz yaz saati uygulamasına geçmeyeceği için akıllarda soru işaretleri de oluştu. Saatin ileri alınıp alınmayacağını sorgulayan vatandaşlar bir yandan da şu anda saatin kaç olduğunu sorguluyor. Peki şu an saat kaç? Türkiye'de saat kaç? Saatler ileri alınacak mı? İşte yaz saati uygulaması ve detaylar...

SAATLER İLERİ ALINACAK MI?

Ülkemizde bu yıl da yaz saati uygulaması uygulanmayacak. Bu nedenle Avrupa ülkeleri saatlerini bir saat ileri alırken, Türkiye bu yıl da saatlerini bir saat ileriye almayacak. Saat konusunda karmaşa yaşamamak için analog saatlerinizde oynama yapmayın. Dijital saatler, akıllı telefonlarımızın ve bilgisayarlarımızın saatleri ise otomatik olarak saati ileri alabilir. Bu durumda bu saatleri yeniden geri almalısınız.

Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar bu durumda saatleri otomatik olarak ileri alabiliyor. Bu da vatandaşlara bir saat karmaşası yaşatabiliyor. Telefonlar ve bilgisayarlar saati otomatik olarak ileri alsa da ülkemiz bu yıl yaz saati uygulamasına geçmeyeceği için saatlerin ileri alınmaması gerekiyor.

TÜRKİYE’DE ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye’de yaz saati uygulaması bu yıl da uygulanmayacak ve bu nedenler saatler bir saat ileri alınmayacak. Dün gece itibarıyla Avrupa ülkeleri yaz saatine geçiş yaptı ve saatlerini bir saat ileri aldı. Türkiye’deki akıllı telefonlar ve bilgisayarlar da otomatik olarak yaz saatine geçiş yapmış olabiliyor.

Bu durumda telefonlarımız ve bilgisayarlarımız otomatik olarak bir saat ileri alıyor. Böyle olunca da milyonlarca vatandaş tereddütte kalıyor ve saatin kaç olduğunu sorguluyor. Türkiye’de şu anda saat: 13:00

TÜRKİYE'DE ŞU AN SAAT: 13:00

Türkiye 26° ve 45° doğu meridyenleri arasındadır. Türkiye`nin en doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen bulunduğu için en doğusu ve en batısı arasında 1 saat 16 dakikalık zaman farkı vardır.

Türkiye Doğu Avrupa Zaman Dilimi`ndedir. Türkiye 30° doğu meridyeninin saatini kullanır. Bu nedenle Türkiye`de Eşgüdümlü Evrensel Zaman+2 (UTC+2) kullanılır, yani Türkiye saati UTC`den iki saat ileridedir. Yaz saati uygulaması ile Türkiye 45° doğu meridyeninin saatini kullanmaya başlar.

Böylece saatler bir saat ileri alınır ve Türkiye saati UTC+3 olur. Yaz saati uygulaması (saatlerin bir saat ileri alınması) martın son pazar günü başlatılır ve ekimin son pazar günü bitirilir. Böylece yılın 5 ayında geri saat (UTC+2), 7 ayında ise yaz saati (UTC+3) kullanılır. Ancak bu yıl da Türkiye’de yaz saati uygulaması olmayacak ve Türkiye’de saatler ileri alınmayacak.

YAZ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?

Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Çağdaş yaz saati uygulaması ilk defa 1895 yılında Yeni Zelandalı bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson tarafından önerildi. O günden sonra birçok ülke bu uygulamayı benimseyerek kullanmaya başladı. Bununla birlikte, yaz saati uygulamaları ülkeler arasında farklılık gösterebilir.

Yaz saati uygulaması tartışmalıdır. Gün ışığından daha çok yararlanmak için gündüz saatlerine bir saat eklenmesi satış, spor ve iş saatlerine bağlı çeşitli etkinlikleri olumlu yönde etkilerken tarım, gece eğlenceleri gibi güneş ışığıyla beraber biten etkinliklere olumsuz etki yapar. Öte yandan, öğle saatlerine bir saat daha eklemek, trafik kazalarından kaynaklanan ölüm oranlarını da azaltmaktadır. Ne var ki, uygulamanın sağlık ve suç oranları üzerindeki etkisi daha az belirgindir. Her ne kadar uygulamanın ilk hedeflerinden biri akşam saatlerindeki aydınlatma enerjisi tüketimini kısmak olsa da, günümüzde çağdaş ısıtıcı ve serinletici cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte bu amacından sapmaya başladı. Öyle ki, 20. yüzyıl başlarında elektrik temel olarak aydınlatmada kullanılıyordu. Teknolojik gelişmeler yeni elektrik kullanım alanları yaratınca buradan elde edilen tasarruf azaldı. Bu bakımdan bu uygulamanın kullanılması çelişkili ve tutarsız bir hâl almaya başladı.

YSU'da ara sıra meydana gelen kaymalar başka zorlukları da beraberinde getirir. Bundan dolayı, zaman kaydetmede ve görüşmelerle yolculukların ayarlanmasında, faturalandırma, arşivcilik gibi işlerde, tıbbi cihazların ve iş makinelerinin kullanımı ile uyku düzeninde sorunlar meydana gelir. Yazılımlar genellikle bilgisayarların saatlerini otomatik olarak ayarlar. Ne var ki, bunun sınırları vardır ve özellikle YSU kuralları değiştiğinde hata olasılığı artar.