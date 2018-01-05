Sular ne zaman gelecek? İski su kesintisi duyuruları!

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu. Ayrıca şu an kesik olan suların kaçta geleceği de merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)İstanbul’da bugün uygulanacak olan kesintilerin listesini yayınladı. Yayınlanan bu listeye göre bazı il ve ilçelerde çalışmalar yapılacak. Peki sular saat kaçta gelecek? İşte 5 Ocak 2018 tarihli su kesintisi listesi:

İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 13:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Su Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : İkitelli Osb Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 14:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Su Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Doğu Mah,Batı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 14:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Su Arıza Kesinti İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : 75Yıl Mah Açıklama : 600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Başlama Tarihi : 5.1.2018 - 07:51 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.