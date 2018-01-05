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Sular ne zaman gelecek? İski su kesintisi duyuruları!

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu.

Sular ne zaman gelecek? İski su kesintisi duyuruları!

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 15:59
Sular ne zaman gelecek? İski su kesintisi duyuruları!

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İSKİ su kesintisi olan ilçeleri duyurdu. Ayrıca şu an kesik olan suların kaçta geleceği de merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)İstanbul’da bugün uygulanacak olan kesintilerin listesini yayınladı. Yayınlanan bu listeye göre bazı il ve ilçelerde çalışmalar yapılacak. Peki sular saat kaçta gelecek? İşte 5 Ocak 2018 tarihli su kesintisi listesi:

İlçe

:

Ataşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Örnek Mah

Açıklama

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 13:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler

:

Kocatepe Mah,Yıldırım Mah,Cevatpasa Mah,Kartaltepe Mah

Açıklama

:

600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 07:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

İkitelli Osb

Açıklama

:

250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 07:59

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 14:23

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler

:

Pazariçi Mah,Sarıgöl Mah,Merkez Mah,Mevlana Mah,Yıldıztabya Mah,Şemsipaşa Mah,Yeni Mah,Yenidoğan Mah,Fevzi Çakmak Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah,Bağlarbaşı Mah,Karlıtepe Mah,Kazım Karabekir Mah,Karadeniz Mah,Karayolları Mah

Açıklama

:

600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 07:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

Pendik

Etkilenen Mahalleler

:

Doğu Mah,Batı Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 14:25

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

75Yıl Mah

Açıklama

:

600 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 07:51

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Su Arıza Kesinti

İlçe

:

Tuzla

Etkilenen Mahalleler

:

Orhanlı Mah,Fatih Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

5.1.2018 - 14:08

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 5.1.2018 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Son Güncelleme: 05.01.2018 16:04
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