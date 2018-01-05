Sürücüler dikkat! Binlerce lira cezası var!

Egzoz emisyonu yaptırmayan araç sahiplerine kötü haber. Yapılmadığı tespit edildiğinde 4 bin liraya kadar cezası var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının egzoz emisyonlarının sebep olduğu kirliliğin azaltılmasına yönelik çalışmaları hızlandırdığını açıkladı. Yeni yılın gelmesiyle online sisteme geçildi. Artık bakanlık emniyetten alacağı birçok liste doğrultusunda araçların emisyon değerini kontrol edebilecek. Ayrıca bu ölçümü yaptırmayanlarda bu listeler sayesinde tespit edilebilecek.

4 Bin TL Ceza Kapıda!

Ölçümünü zamanında yaptırmayan ve sınır denetimini aşmış araçlara 4 bin lira para cezası kesilecek. Bir diğer soruşturma sınırda olan emisyon gücüne sahip araçlar tespit edildiğinde 2 bin 423 lira, egzoz gazı emisyonu ölçümünde verilen pulun bulunmaması durumunda bin 206 lira para cezası kesilecek.

Egzoz Muayene Egzoz Emisyon ölçümü 2018 yılı ücreti

55 TL (KDV Dahil)

Egzoz Emisyon ölçümünü süresinde yaptırmamanın cezası

1.206 TL 2018 için (2017 için 1.054 TL)

Egzoz Gazı Emisyonu Yönetmelikte belirlenen standartlara aykırı emisyona sahip ise cezası

2.423 TL 2018 için (2017 için 2.177 TL)

2018 ücret ve cezaları yaklaşık ve yeniden değerlendirme oranına göre hesaplanmıştır.