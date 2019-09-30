Tabancayla oyun küçük çocuğu canından etti

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan polis memurunun 12 yaşındaki çocuğu babasının beylik tabancası ile oyun oynarken kazara kendini vurdu. Küçük çocuğun olay mahallinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olay; akşam Düzce merkezine bağlı bulunan Karacahacımusa Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere göre; Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan polis memuru T.Ö. ‘nün 12 yaşındaki oğlu Osman Özel'i evde bıraktı. Karısı ile beraber komşularına oturmaya gitti. Bu esnada evde olan oğlu Osman Özel (12) babasının beylik silahı ile oyun oynarken silah bir anda ateş aldı ve çocuk vuruldu.

Silah sesini duyan mahalle sakinleri hemen çocuğun ailesine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri kafasına mermi isabet eden küçük çocuğun olayın gerçekleştiği yerde yaşamını yitirdiğini tespit ettiler. Osman Özel'in ailesi büyük bir şok yaşadı. Yaşamını yitiren çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna ulaştırıldı.