Tabutta uyuşturucu!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tabutun içine gizlenmiş 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği öğrenildi. Gerçekleştirilen operasyon sonucu, biri kadın 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kendilerine ulaştırılan bir ihbar üzerine çalışmalara başlayan Adapazarı Budaklar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik

timleri, Abalı Mahallesi Bostancı Caddesi’nde yer alan caminin yanında bulunan ve kullanılmadığı öğrenilen lojmanda arama da bulundu.

Arama sonucunda, lojmana ait bir oda içerisinde bulunan tabutun içinde poşetler halinde bez ve toprak altına gizlenmiş şekilde tam 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele

Geçirildiği bildirildi. Olayla ilişkisi olduğu düşünülen biri kadın iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli kişilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalar sonucunda ise 1 hassas terazi, 1 kamera kayıt cihazı ve 1 cep telefonuna el konulduğu bilgisi alındı.