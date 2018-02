Karne devreinin yaklaşması ile birlikte öğrencilerin takdir – teşekkür hesapları da başladı. Oldukça basit bir şekilde uygulanabilecek bu hesaplama amacıyla programlara gereksiniminiz yok. Peki nasılhesaplamaları yapılır bir ona bakalım.

Öncelikli olarak derslerinin çoğunluklu not ortalamasının hesaplanması lazım. Ağırlıklı Not ortalamasını bulmak amacıyla devre içersinde her dersten aldığımız notların ortalamasını alıyoruz. Bu ders notu ortalamasını haftalık ders saati ile çarpıyoruz. Bu prosedürü tüm dersler amacıyla yapıyoruz. Daha sonra bulduğumuz sasenearın hepsini topluyoruz ve tüm derslerin toplam haftalık ders saatine bölüyoruz. Çıkan netice 70 ile 84.99 arasında olan öğrencilere Teşekkür, 85 ve üstü olan öğrencilere is Takdir verilmektedir.

Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır ?



Burada ilgi edilmesi gereken bir hal daha var. Ortalama ne kadar yüksek çıkarsa çıksın Türkçe dersinin ortalaması 55 ve başka rastgele bir dersin not ortalaması 45.00 den az ise toplam ortalama ne kadar yüksek olursa olsun öğrenciye Takdir ya da Teşekkür verilmemektedir.

Bir numune ile açıklayalım.

Öğrenci Türkçe, Matematik ve Fen Bilgisi derslerini alıyor.

Türkçe haftada 4 saat notları 65 70 ve 75

Matematik haftada 5 saat notları 60 65 ve 75

Fen Bilgisi dersi ise haftada 4 saat ve notları 85 65 70 olsun.

Yapacağımız hesaplama şu şekilde:

Türkçe: 65+70+75 = 210 /3 = 70. Türkçe dersinin sene sonu ortalaması 70. Bunu ders saati ile çarpıyoruz 70 * 4 = 280

Matematik: 60+65+75 = 200/3 = 66.6 Matematik dersinin ortalaması. Haftada 5 saat ders alıyor 66.6 * 5 = 333.3

Fen Bilgisi: 85+65+70 = 220/3 = 73.33 Fen dersinin ortalaması. Haftada 4 saat var 73,33 * 4 = 293.33

280 + 333.3 + 293.33 = 906.63

Bu rakamı toplam ders sayısına bölüyoruz. 4+5+4 = 13

906.63 / 13 = 69.74

İşte öğrencinin çoğunluklu sene sonu ortalaması. Bu öğrenci maalesef teşekkür alamıyor ve onu 0.26 puan ile kaçırıyor. Milli Eğitim hiç bir şekilde bu hallerde yukarıya yuvarlama yapıp öğrencilere Takdir Teşekkür vermeyeceğini açıkladı.

İlkokul, ortaokul ve liseliler amacıyla heyecanla bekledikleri yarısene tatili yaklaşıyor. 22 Ocak Cuma günü resmi tatile girecek olan öğrenciler 15 gün süre ile senenin yorgunluğunu atacak.

Yarısene tatilinin yaklaşması ile birlikte öğrencileri karne heyecanı da sardı. Bütün sene ortamında olmuş oldukları sınavlardan aldıkları puanları, yapmış oldukları ödevlerden aldıkları notları ve öğretmenlerinden sözlü notu yerine geride bıraktığımız puanlarla hazırlanmış olan bu karneleri her öğrenci merak etmekte. Fakat ilerleyen ve kendini yenileyen internet sistemi yardımıyla bundan sonra biz vatandaşlar olarak pek çok alanda basitlik ve pratiklik bulmaktayız. Eğitim bölümünde da gerçekleşen bu internet sistemi yardımıyla öğrenciler pek çok pratiklik kazandılar. Karne kalitesi taşıyan e-okul sisteminde girmiş oldukları sınavlardan aldıkları puanlar bu sistemde yer alıyor. Öğrenciler de kendi kimlik bilgilerini sisteme girerek diledikleri vakit karne notları ile ilgili her türlü bulguyu alabilirler. Öğrencilerin bu noktada merak ettikleri asıl hal karneleri ile birlikte alacak oldukları takdir ya da teşekkür belgeleridir. Çünkü karnede yazılı olan notları daha eskiden öğrenebilirler.

Günümüzde bundan sonra teknolojisi öylesine gelişti ve de ilerledi ki öğrenciler takdir ya da teşekkür belgesi alıp alamayacaklarını internet sistemi üzerinden hesaplatabilirler. Bunun amacıyla yapmaları gereken tek şey internete erişim sağlamaktır. Bu erişimi tamamlayan her öğrenci sınavlarda aldıkları notların ortalamalarını, girdikleri derslerin adlarını, kaçar saat dersi gördüklerini sisteme doğru ve düzgün bir şekilde girdikleri takdirde hangi belgeyi almaya hak kazandıklarını bu şekilde öğrenebilirler.

