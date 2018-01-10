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Taksici ölü bulundu!

Beşiktaş’ta bir sokakta park halindeki taksi sürücüsü aracında ölü bulundu.

Taksici ölü bulundu!

Beşiktaş’ta bir sokakta park halindeki taksi sürücüsü aracında ölü bulundu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:29
Taksici ölü bulundu!

Beşiktaş’ta bir sokakta park halindeki taksi sürücüsü aracında ölü bulundu. İstanbul Beşiktaş’ta bir taksici aracında ölü bulundu. Yıldızposta Caddesi’nde saat 10.00 sıralarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin  sağlık ekipleri de çağırdı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede taksi şoförü Zafer Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemenin ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.

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