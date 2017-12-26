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Taksim’in simgesi kaldığı yerden devam ediyor!

Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.

Taksim’in simgesi kaldığı yerden devam ediyor!

Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.

26 Aralık 2017 Salı 13:29
Taksim’in simgesi kaldığı yerden devam ediyor!

Taksim’deki cadde düzenlemeleri sebebiyle uzun süredir çalışmayan nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor.

İstanbul Beyoğlu’nda yaklaşık 1 önce başlatılan altyapı çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Yıllardır arızalar nedeniyle noktasal kazılar yapılan İstiklal Caddesi’nin tüm altyapısı yenilendi.  Böylece caddede herhangi bir arıza ve yeni tesisat döşenmesi durumunda açık kazı yapılmadan müdahale edilebilecek. Bu amaçla 70 adet körüğe boru ve bunlara yaklaşımı sağlayacak 310 adet yeni ek oda (baca) kurulumu yapıldı.

27 yıldır aralıksız hizmet veren nostaljik tramvay hattı da  çalışmalar sonrasında modern bir hattı da çalışmalar sonrasında modern bir görünüme sahip olacak. Tramvay hattına, titreşim sönümleyici kauçuk malzemelerle desteklenmiş yeni raylar imal edilerek, monte edildi. Nostaljik tramvay Perşembe günü tekrar hizmete açılıyor. Altyapı sorunlarının tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Bedaş 26 km enerji kablosu, Türk Telekom 99 km iletim kablosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 72 km fiber kablo döşüyor.

Son Güncelleme: 26.12.2017 14:10
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