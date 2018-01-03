Taksitle aldığı tırı devrilince yol kenarında oturup ağladı!

Karaman’da bir tır şoförü taksitle satın aldığı tırı devrilince yol kenarında hüngür hüngür ağladı. Kaza gece 03.00 sıralarında otoyolda gerçekleşti. Alınan bilgilere göre satın aldığı tırın taksitlerini ödeyebilmek için Karaman’dan Konya’ya bir tır dolusu şeker pancarı taşıyan Mustafa Yalçın, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve yolun refüj kısmına çarparak tırın devrildiğini anlattı. Tırdaki pancarların yola saçılmasıyla birlikte yol trafiğe kapatıldı. Kazayı yara almadan kurtulan sürücü yolun kenarına geçip tıra baka baka ağladı. Yakınları ve annesi olay yerine geldiğinde zorla sakinleştirdi. Yolun temizlenmesiyle birlikte ulaşıma tekrar açıldı.