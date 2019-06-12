TARDU OSGB İŞ Sağlığı ve İş Güvenliği

Kurucumuz Sinan DERMAN 1966 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini Fenerbahçe Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği bölümünde okurken, 1985 yılında Viyana Teknik Üniversitesi’nde işletme bölümünde iş güvenliği eğitimi görmüş, eğitim gördüğü süre boyunca yaptığı firma ziyaretleri sırasında da iş güvenliği uygulamalarına vakıf olmaya başlamıştır. 2005 yılında ilk A grubu uzmanlardan biri olmuştur. Ayrıca, Marmara Üniversitesi’nde Modern Yönetim Teknikleri konusunda yüksek lisans yapmıştır ve 2006 yılında İş Sağlığı Güvenliği konusunda Yeditepe Üniversitesi’nde ilk açılan master grubunda yüksek lisans programına başlayarak tamamlamıştır.

Çalışma hayatına İstanbul’un ilk doğalgaz dönüşümlerini hayata geçirerek başlamış, bu çalışmalar sırasında İGDAŞ’a hazırladığı uygulama kitapçıkları ile kurum içerisindeki birçok iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının düzeltilmesinde rol oynamıştır.

1993 yılında, Aksan Metal firmasında İş Güvenliği Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 900’den fazla çalışana sahip, farklı iş kolları ve bölümlerde faaliyette olan bu fabrikada aldığı iş güvenliği önemleri ve hayata geçirdiği projeler sayesinde fabrikanın verimliliğin artmasını sağlamıştır.

2006 yılında, iş sağlığı ve güvenliği alanında Derman İş Sağlığı ve Güvenliği firmasını kurarak profesyonel olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2008 yılında iş güvenliği uzmanları yetiştirmeye başlayarak kendi iş güvenliği ekibini kurmuştur. 2012 yılında Ortak Sağlık Güvenlik birimini kurarak hizmetlerinin arasına iş yeri hekimliği, iş yeri hemşireliği, mobil sağlık hizmetleri, ilk yardım eğitimleri gibi konularda hizmet vermeye başlamıştır.

2012 yılında yetişmiş yeterli iş güvenliği uzmanı olmadığından, kendi bünyesinde bir ekip oluşturarak dış kaynaklı birçok eğitimleri çalışanlarına verdirmiş ve ekibini sürekli eğitime tabi tutarak kaliteli ve zamanında hizmet veren prensipli bir ekip yetiştirmiştir.

2014 yılından itibaren TARDU OSGB firması altında faaliyetleri sürdürmektedir. Tardu çalışanları her zaman iş güvenliği konusunda kendini geliştirmeye çalışarak diğer OSGB’lere örnek teşkil etmiştir. TARDU OSGB, sektörünün kurumsal firmalarından olup, kaliteli hizmet vererek sektör lideri kuruluşlar arasında her zaman yerini sürdürecektir.

Kurucumuz İSGHEDER OSGB ve eğitim kurumları derneği yönetim kurulu üyesi olup, İSGDER İş Güvenliği Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu üyeliğini de uzun yıllar sürdürmüştür.

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