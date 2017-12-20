Tarihi yanlışlık göçe neden oldu!

İlginç olay Orhaneli ilçesi Deliballar köyünde yaşandı. Kurtuluş savaşı esnasında Yunan askerleri tarafından yakılan Deliballar köyü köylüler tarafından yeniden yapıldı. Tarihi 100 yılı geçmeyen köye üniversiteden geldiği bilinen heyet tarafından raporu tarihi raporu verilince SİT alanı ilan edildi. Köy halkı SİT yüzünden evlerine çivi bile çakamaz hale geldi. Bu nedenle de evler harabeye döndü.

İlginç olay Orhaneli ilçesi Deliballar köyünde yaşandı. Kurtuluş savaşı esnasında Yunan askerleri tarafından yakılan Deliballar köyü köylüler tarafından yeniden yapıldı. Tarihi 100 yılı geçmeyen köye üniversiteden geldiği bilinen heyet tarafından raporu tarihi raporu verilince SİT alanı ilan edildi. Köy halkı SİT yüzünden evlerine çivi bile çakamaz hale geldi. Bu nedenle de evler harabeye döndü.

İlginç olay Orhaneli ilçesi Deliballar köyünde yaşandı. Kurtuluş savaşı esnasında Yunan askerleri tarafından yakılan Deliballar köyü köylüler tarafından yeniden yapıldı. Tarihi 100 yılı geçmeyen köye üniversiteden geldiği bilinen heyet tarafından raporu tarihi raporu verilince SİT alanı ilan edildi. Köy halkı SİT yüzünden evlerine çivi bile çakamaz hale geldi. Bu nedenle de evler harabeye döndü.

İlginç olay Orhaneli ilçesi Deliballar köyünde yaşandı. Kurtuluş savaşı esnasında Yunan askerleri tarafından yakılan Deliballar köyü köylüler tarafından yeniden yapıldı. Tarihi 100 yılı geçmeyen köye üniversiteden geldiği bilinen heyet tarafından raporu tarihi raporu verilince SİT alanı ilan edildi. Köy halkı SİT yüzünden evlerine çivi bile çakamaz hale geldi. Bu nedenle de evler harabeye döndü.

On yılda 120 hane göç etti!