Tarihi yanlışlık göçe neden oldu!

20 Aralık 2017 Çarşamba 14:22
İlginç olay Orhaneli ilçesi Deliballar köyünde yaşandı. Kurtuluş savaşı esnasında Yunan askerleri tarafından yakılan Deliballar köyü köylüler tarafından yeniden yapıldı. Tarihi 100 yılı geçmeyen köye üniversiteden geldiği bilinen heyet tarafından raporu tarihi raporu verilince SİT alanı ilan edildi. Köy halkı SİT yüzünden evlerine çivi bile çakamaz hale geldi. Bu nedenle de evler harabeye döndü.
On yılda 120 hane göç etti!
On yıl önce 150 hane olan köyün bugün 30 haneye düştüğünü belirten Ay, ‘’Yıkılan evlerin molozunu belediye ve kaymakamlığa dilekçe vermemize rağmen kaldırtamadık. Köyde 15 ev bakımsızlıktan yıkıldı. Yıkılan evinin yerine ev yaptıramayan köylü şehre göç ediyor. Burada bulunan evler normal köy evi, tarihi falan değil. Bu durumdan çok mağdur olduklarını belirten köy sakinleri ‘’bu köyde böyle giderse 10 yıl sonra kimse kalmaz. Evlerimize çivi çakamıyoruz. Tarihi olmayan köyü SİT alanı ilan ettiler. Yıkılan evleri yaptıramayan köyü terk etmek zorunda kalıyor’’ dedi.