Tatil Planları Başladı, Şimdi Vize Alma Zamanı…

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm vize işlemlerinde olduğu gibi seyahat vize tercüme ve seyahat vize çeviri işlemleri konusunda gerekli tüm hizmeti uygun fiyat, kalite ve hızlı bir şekilde hizmet vermektedir.

Giderek son verirken bir hikayeye aslında yeni bir hikayenin önsözü yazılır. Son sandığımız gitmeler aslında yeni bir hikayenin başlangıcıdır. Hayatta hikayelerinin sayısını arttırmak isteyenler gezmeyi daha çok sever. Yeni hayatlara, farklı kültürlere kalabalıklarda yabancı olmayı sever.

Turist olmanın ayrı bir tadı vardır. Herkesi, her şeyi dağı, taşı, trafik ışıklarını bile yeniden keşfetmenin tadı başkadır. Eğer yeni yerler ve yeni ülkeler keşfetmeyi değişik kültürlere karışmayı ve kafanızın içinde her seferinde kendi kültürünüzle kıyaslamaktan keyif alıyorsanız yapmanız gereken Schengen vizesine başvuruda bulunmak. Dünyanın bir gökkuşağı olup yeni renklere boyanmaktan keyif alanların en çok araştırdığı ve en çok tasalandığı konular arasında Schengen vizesi evrakları gelmektedir.

Schengen Nedir?

Schengen, Avrupa Birliği üyesi ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği üye ülkelerini kapsayan bölgeye denilmektedir.

Schengen Üyesi Ülkeler

Belçika

Avusturya

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Finlandiya

Fransa

Almanya

Yunanistan

Macaristan

İtalya

İzlanda

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Malta

Hollanda

Norveç

Polonya

Portekiz

Slovenya

Slovakya

İspanya

İsveç

İsviçre

Lihtenştayn

Avrupa Birliği’ne üye olmasına rağmen Schengen üyesi olmayan ülkeler ise; Birleşik Krallık, İrlanda, Romanya, Bulgaristan, Hırvatistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti

İlk olarak Schengen üyesi ülkelerin vatandaşları vize almadan kimlik ya da pasaportları ile ülkeler arasında serbestçe seyahat edebiliyorlar.

Schengen Vizesi Nedir?

Schengen, aynı zamanda üye ülkeler arasında belirli kurumlar tarafından verilen ve üye ülkeler arasında serbestçe gezinmeyi sağlayan bir vize türüdür. Schengen vizesi alan kişiler bu ülkeler arasında belirli şart ve koşulları sağladıktan sonra istedikleri sayıda Schengen ülkesine giriş ve çıkış yapabiliyorlar.

Schengen Vizesi Nasıl Alınır?

Schengen vizesi, gidilmek istenilen ülkenin konsolosluğundan alınır. Genellikle gidilmek istenilen ülke konsolosluğu tarafından talep edilen evraklar temin edilir ve e-randevu sistemi ile başvuruda bulunarak vize alınır.

Schengen vizesi alındıktan sonra vize üyesi ülkeler arasında vize süresi boyunca seyahat etmek mümkün.

Schengen Vize Ücreti ya da Vize Harcı Ne Kadar?

Schengen vizesi ücretleri yıla göre ve vize türüne göre ya da ülkeye göre değişiklik gösterebilmektedir.

Schengen Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Schengen vizesi evrakları gidilmek istenilen ülkeye göre değişiklik gösterse de genel itibari ile;

Başvuru formu

Pasaport

Fotoğraf

Vize ücreti

Seyahat sağlık sigortası

Rezervasyon belgeleri

İş öğrencilik durumuna göre eklenmesi gereken belgeler (güncel vergi levhası fotokopisi, orjinal ve güncel İngilizce faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, sigortalı işe giriş bildirgesi, SGK 4A hizmet dökümü, son 3 ayı gösteren kaşeli ve imzalı maaş bordrosu,

Emekli maaşını gösteren belgeler

Öğrenciler için gerekli belgeler (öğrenci belgesi, tüm masrafları sponsorun üstlendiğini belirten ve ilgili konsolosluğa hitaben yazılmış imzalı vize talep dilekçesi, öğrenciye sponsor olacak kişiye ait maddi destek verebileceğine dair kanıtlayıcı ek evraklar)

Vize başvuru formundaki tüm boşluklar uygun şekilde doldurulmalıdır.

Başvuru formuna eklenen fotoğrafın pasaport fotoğrafı gibi aydınlık arka plana sahip ve yüzü açık ve net gösterir şekilde olmalıdır.

Pasaportun uçuş tarihinden itibaren en az 3 ay geçerli olması gerekmektedir.

Schengen Bölgesi giriş çıkış, uçuş ve otel rezervasyonlarını gösterir belgeler vize evraklarına eklenmelidir.

Seyahat sigorta poliçesi güvencesi tüm acil sağlık ve hastane hizmeti ve sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye geri gelmeyi kapsayacak şekilde olmalıdır. Seyahat sağlık sigortasının kalınan tüm gün sayısına bağlı olarak 30.000 avroya kadar yapılan tüm masrafları karşılayabilecek kapsamda olması gerekir. Seyahat sağlık sigortasının tüm Schengen ülkelerinde geçerli olması ve vize başvurusundan önce satın alınmış olması gerekir. Vize ret durumunda iptal edilebilir.

ülkelerinde geçerli olması ve vize başvurusundan önce satın alınmış olması gerekir. Vize ret durumunda iptal edilebilir. Schengen bölgesinde kalma süresi boyunca tüm konaklama süresince konaklamanın ispatı gerekmektedir.

bölgesinde kalma süresi boyunca tüm konaklama süresince konaklamanın ispatı gerekmektedir. Schengen süresi boyunca harcamaları ve geçimi sağlayacak ekonomik durumun ispatı gerekmektedir.

Schengen Vizesi Alırken Mülakat yapılıyor Mu?

Schengen vize uygulamaları gerçekleştirilirken çoğunlukla mülakat uygulaması yapılmaz. Ancak vize başvuru sürecinde konsolosluk isterse vize başvuru sahibini mülakat için davet edebilir. Konsolosluk gerekli gördüğü durumda bu işlemi telefon ya da yüz yüze gerçekleştirir. Ayrıca ek evrak talep edebilir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm vize başvuru işlemlerinde de müşterilerinin yanında yer almaktadır.

Başta Schengen vizesi olmak üzere vize başvuru süreçlerinde en zor işlemlerden biri de doğru bilgi edinmektir. Konsolosluklardan bilgi almanın zor olduğu durumlarda vize başvuru sahibi doğru yönlendirebilecek bir kuruma güvenebilmek ister.

Kurulduğu günden bu yana şeffaflık ve güven ilkesini öncelik sırasında birinci sırada tutan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme, kurulduğu günden bu yana edindiği deneyimleri ve bilgi birikimi sayesinde müşterilerini zorlu vize süreçlerinde doğru ve yerinde yönlendirmektedir.

Okeanos Tercüme de Her İşlem Çözüm Odaklı İlerler

Çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde ortaya çıkan sorunlara gerçekçi ve adil yaklaşımı ile anlık ve yerinde çözümler sunan Okeanos bu konuda da sektör öncüsü olup, yolu Perpa Ticaret Merkezi, Perpa da geçen binlerce vize sahibine rehberlik etmektedir.

Schengen vizesi dışında kurumsal başvuruda bulunulan vizeler, toplu işçi vizesi, çalışma izinleri, evlilik, oturum, vatandaşlık gibi tüm vize türlerinde sorulan ilk soruda güveni sağlayabilen tek adres.

Kurulduğu günden bu yana etik değerleri, ilkeleri, adil yaklaşımlarını kaliteli hizmet, uygun fiyatlı tercüme, kaliteli tercüme kriterleri ile birleştirerek sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm Schengen vizesi yeminli tercüme ve Schengen vizesi tercüme işlemlerinde profesyonel ve uzman ekibi ile hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır.

Tüm seyahat vize evrakları tercüme ve çeviri konusunda Şişli Perpa Ticaret Merkezi’nde pazartesi sabaha yetişmesi gereken evraklar için cumartesi günleri açık yeminli tercüme bürosu arayışına son vermek adına Cumartesi günü açık yeminli tercüme bürosu olarak hizmet vermektedir.

Seyahat vize tercüme, seyahat vize evrakları çeviri ve yeminli tercüme hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da [email protected] adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.