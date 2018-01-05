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Tavaf Namazı Nasıl Kılınır

Hac mevsimi dışında Kabe’yi ziyaret eden, umre ibadetini tamamlamak isteyen umre adayları, Kabe’yi tavaf etmekle yükümlüdür.

Tavaf Namazı Nasıl Kılınır

Hac mevsimi dışında Kabe’yi ziyaret eden, umre ibadetini tamamlamak isteyen umre adayları, Kabe’yi tavaf etmekle yükümlüdür.

05 Ocak 2018 Cuma 17:49
Tavaf Namazı Nasıl Kılınır

Tavaf sonrasında ise kişi tavaf namazı kılmalıdır. Umreye gitmek için hazırlık yapan kişilerin aklına ilk sorulardan biri de tavaf namazının nasıl kılındığı ile ilgilidir. Bu yazımızda bu sorunun cevabını vereceğiz.

Umre Tavaf Namazı Nasıl Kılınır?

  • Öncelikle tavaf namazının makam-ı İbrahim’in hemen arka kısmında kılınması gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak burada yer bulamayan mutemir adayı; namazı mescidin herhangi bir noktasında da kılabilir.
  • Mescid iç kısmının oldukça kalabalık olması durumunda ise mutemir adayı; namaz kılma konusunda ısrar etmeden tavafa devam edebilir.
  • Tavaf namazının hiçbir şekilde Harem bölgesi dışında kılınmaması gerekir. Harem dışında kılınan tavaf namazı; dinimizde mekruh olarak kabul edilir.
  • Tavaf namazı; şeklen tıpkı sabah namazı gibi kılınır.
  • İki rekat olan tavaf namazının ilk rekatında Fatiha suresi ve ardından Kafirun suresi okunur.
  • Tavaf namazının ikinci rekatında ise öncelikle Fatiha suresi ardından da İhlas suresi okunur.
  • Kabe tavafı sonrasında kılınan tavaf namazını kasten kılmayan mutemir adayının yaptığı umre batıl olarak kabul edilir.
  • Namazın; tavafı takiben fazla zaman geçmeden de kılınması gerekir.

Tavaf namazını kasten kılmamazlık yapmayan, namazı kılmayı unutan kişi; bu durumda tavaf namazını kılmakla yükümlüdür. Mutemir adayı; namaz kılmayı unuttuğunda yapmakta olduğu ibadeti bırakıp, namazı kılıp, ardından yarıda bıraktığı ibadetine devam edebilir. Mutemir adayı namaz kılmadığını Mekke sınırlarından çıktıktan sonra hatırlarsa, geri dönüp namazı yerinde kılmalıdır. Ancak geri dönmesinin çok zahmetli ya da imkansız olduğu durumlarda namazı bulunduğu yerde de kılabilir. Mutemir adayı; tavaf namazını kılamadan ölürse bu durumda büyük oğlu onun yerine namazı kılabilir. Mutemir adayının büyük oğlunun tavaf namazını babasının yerine kılabilmesi için onun, kaza namazında belirtilen hükümlerdeki özellikleri de taşıması gerekir. Namaz kılan mutemir adayı; kıraatini düzgün bir şekilde yerine getiremiyorsa ancak büyük bir kısmını düzgün ve doğru okuyorsa kıldığı namaz Allah (c.c) katında kabul edilir. Ancak Kuran’ın diğer bölümlerindeki duaları da doğru bir şekilde okuyamıyorsa; bu durumda mutemir adayı tespih okumak ile yükümlüdür.

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