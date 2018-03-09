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“TEKNOLOJİDE LİDER KADINLAR” BİR ARAYA GELDİ

21. Yüzyılın bilim ve teknolojide olduğu kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin de yüzyılı olduğu fikriyle yola çıkan İstanbul Gedik Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bilim alanında ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan beş kadın konuşmacıyı misafir etti.

“TEKNOLOJİDE LİDER KADINLAR” BİR ARAYA GELDİ

21. Yüzyılın bilim ve teknolojide olduğu kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin de yüzyılı olduğu fikriyle yola çıkan İstanbul Gedik Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, bilim alanında ve iş dünyasında önemli çalışmalara imza atan beş kadın konuşmacıyı misafir etti.

09 Mart 2018 Cuma 11:39
“TEKNOLOJİDE LİDER KADINLAR” BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Gedik Üniversitesi Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle “Teknolojide Lider Kadınlar” adlı bir panel düzenledi. Zorlu Center/Raffles  Otel’de gerçekleştirilen panelin açılış konuşmalarını  İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya GEDİK, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Zafer UTLU ve KAGİMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin ŞİŞMAN yaptı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Berin ERGİN’in üstlendiği panelde  “Teknoloji ve Bilişim Sektöründe Kadın Varlığını Güçlendirmek” konusu ele alındı.

Ülkemizde bilim alanında ve iş dünyasında önemli çalışmalara ve girişimlere adını yazdırmış panelistlerden İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı olan Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU, “Gelişen Teknoloji ve Sürdürülebilir Yaşamda Kadın”; Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fazilet VARDAR SUKAN “Türkiye’de Kadın Akademisyen Olmak”; TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice DİNÇBAL KAL “Teknolojide  Kadın Girişimciliği”, TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Melek BAR ELMAS “Teknolojide Kadınlara Liderliğin Yolunu Açmak” ve TÜBİSAD Bilişim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı K. Erman KARACA ise “Bilişim Sektöründe Kariyer Yolculuğu” başlıklı konuşmalarını yaptılar.

Farklı üniversitelerden öğrencilerin, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımcı olarak yer aldığı panelde İstanbul Gedik Üniversitesi Sanat Danışmanı Doç. Nihan ATALAY ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşin KİREMİTÇİ de bir müzik dinletisiyle panelde yer aldı.

Yazan: Yemliha TOKER

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