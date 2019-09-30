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Telefon çalınca polis annesine öldüğünü söyleyemedi

Adana’nın Seyhan Baraj Göleti'nde boğularak öldüğü öne sürülen 22 yaşındaki kadının cansız bedeni, sualtı polisleri tarafından kıyıdan 3 metre uzakta bulundu.

Telefon çalınca polis annesine öldüğünü söyleyemedi

Adana’nın Seyhan Baraj Göleti'nde boğularak öldüğü öne sürülen 22 yaşındaki kadının cansız bedeni, sualtı polisleri tarafından kıyıdan 3 metre uzakta bulundu.

30 Eylül 2019 Pazartesi 12:23
Telefon çalınca polis annesine öldüğünü söyleyemedi

Kadının telefonu çaldı polis acı gerçeği söyleyemedi

Adana’nın Seyhan ilçesinde Merkez Sarıçam ilçesi Menekşe Mahallesi yakınlarında genç bir kadının Seyhan Baraj Göleti'ne girdiği ve sudan çıkmadığı iddia edildi. Alınan ihbar üzerine polis ekipleri, göl kenarında adının Hayriye Kara olduğu belirlenen 22 yaşındaki genç kadının kimliğini ve elbiselerini buldu.

Yapılan fiziki aramalar sonuç vermedi. Olay mahalline Adana Sualtı Grup Amirliği ekipleri çağırıldı.

Olayın gerçekleştiği yere çağırılan sualtı polisi, genç kadının cansız bedenini kıyıdan yaklaşık 3 metre açıkta buldu sudan çıkardı.

Yapılan ilk inceleme sonrası Hayriye Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 Olayın gerçekleştiği sırada genç kadınla birlikte olduklarını iddia eden iki erkek şüpheli gözaltına alındı. Olayla alakalı olarak soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 30.09.2019 12:25
Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanCinayetHaberHayriye KaraSeyhan Baraj GöletiMenekşe Mahallesi
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