TERCÜME VE ÇEVİRİ HİZMETİ

İnsanlar artık bireysel yaşamında, sosyal yaşamında ve iş yaşamında da dünyanın küreselleşmesine ayak uydurmaya çalışmaktadır. Günümüzde sınırlar, dil farklılıkları ve kültür farklılıkları ortadan her geçen gün kalkmakta ve artık dünyanın tek ülke olma ihtimali çok uzak görünmüyor…

Teknolojinin ilerlemesiyle artık tercüme yapmak çok daha hızlı ve çok daha kolay. Yalnız tercüme yapabilmek için sadece dil bilmek yetersiz kalıyor. Dil bilmek dışında tercümanın sahip olması gereken birçok özellik mevcut.

Sorumluluklarının Farkında Olmalı: Tercüme dosyaları çeşitli şart ve koşullarda sorumluluk almak demektir. Şirketlerin ticari diyaloglarını, insanların sağlık sorunlarına çözüm arayışlarında, iş, eğitim, yaşam, ikamet gibi birçok konuda tercüme ile insanların hayatlarına dokunursunuz. Her bir projede birilerinin sorumluluklarını alırsınız. Tercüman da en az tercüme şirketi kadar aldığı sorumlulukların bilincinde olmalı ve etik davranışlar sergilemelidir.

Tercüme dosyaları çeşitli şart ve koşullarda sorumluluk almak demektir. Şirketlerin ticari diyaloglarını, insanların sağlık sorunlarına çözüm arayışlarında, iş, eğitim, yaşam, ikamet gibi birçok konuda tercüme ile insanların hayatlarına dokunursunuz. Her bir projede birilerinin sorumluluklarını alırsınız. Tercüman da en az tercüme şirketi kadar aldığı sorumlulukların bilincinde olmalı ve etik davranışlar sergilemelidir. Güncel Konulardan ve Gelişmelerden Haberdar Olmalı: Dil canlı bir varlıktır. Zaman içerisinde değişir, gelişir ve yaşar. Tercüman dilin zaman içerisindeki değişimine ayak uydurmalıdır. Dile yeni kelimeler eklenir, bazı kelimeler çıkarılır. Tercümanın dildeki yaşanan değişimleri takip edebiliyor olmalı ve tercüme sektöründeki yenilikleri, yazılım ve programlardan haberdar olmalı.

Yeminli Tercüme ve Yeminli Tercüman

Yeminli Tercüme Nedir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir tercümanın her iki dili bildiğine dair diploma ve transkript ile noterlik makamında yemin etmesi sonucu elde edilen bir sıfattır. Yeminli Tercüman, tercüme ve çeviri yaptığı bir evrakı sonrasında ıslak kaşeli ve imzalı olarak düzenler. Yapılan ıslak imzalı ve kaşeli tercüme işlemine yeminli tercüme denir.

Yeminli Tercüman Olmak İçin Gerekli Şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

· En az iki dilde yazılı ve sözlü tercüme yapabilmek

· Her iki dili de bildiğini ispatlayabilmek

· Kişinin sabıka kaydının bulunmaması

Yemin zabıtı çıkarılacak noterlik makamının bağlı bulunduğu şehirde ikamet ettiğini gösterir ikametgah belgesinin ibraz edilmesi

Yeminli Tercüme ve Yeminli Çeviri yapılan evraklardan bazıları;

• Diploma Çevirisi

• Teknik Şartname Çevirisi

• Tez-Ödev Çevirisi

• Evlenme Cüzdanı Çevirisi

• Doğum Belgesi Çevirisi

• Maaş Bordrosu Çevirisi

• Şirket Yazışmaları Çevirisi

• Vize Evrakları Çevirisi

• Pasaport Çevirisi

• Konsolosluk Belge Çevirisi

• Vasiyetname Çevirisi

• Apostil Tasdikli Çeviri

• Banka Raporları Çevirisi

• Hisse Bilgileri Çevirisi

• Katalog Çevirisi

• Teknik Çeviri

• Sağlık Raporu Çevirisi

• Sözleşme Çevirisi

• Boşanma Kararı Çevirisi

• Kitap Tercümesi

• Ölüm Belgesi Çevirisi

• Mektup Çevirisi

• Web Sitesi Çevirisi

• Sağlık Raporu Çevirisi

• Transkript Çevirisi

• Poliçe Çevirisi

• Kar ve Zarar Raporları Çevirisi

• Tanık İfadeleri Çevirisi

• Dava Dosyası Çevirisi

• Kalite Belgeleri Çevirisi

• Kullanım Kılavuzu Çevirisi

• Vekaletname Çevirisi

• İmza Beyanname Çevirisi

• Muvafakatname Çevirisi

• 184 formu ve zarf Çevirisi

• Nüfus Kayıt Örneği Çevirisi

• Kimlik Çevirisi

• Sabıka Kaydı Çevirisi

• Sertifika Çevirisi

• Protokol Çevirisi

• İlgili Makama Yazı Çevirisi

• CV(Özgeçmiş) Çevirisi

• Yaşam Belgesi Çevirisi

• Bodro Çevirisi

• Geçici Mezuniyet Belgesi Çevirisi

• Ehliyet Çevirisi

• Fatura Çevirisi

• Dekont Çevirisi

• Bekarlık Belgesi Çevirisi

• Dilekçe Çevirisi

• Hesap ekstresi Çevirisi

TEKNOLOJİ DÜNYASINDA TERCÜME

Çok Uluslu Firmalar Açısından Müşterinin Dikkatini Çekersiniz

Çok dilli tercümenin en önemli avantajı dili etkili iletişim yolu olarak kullanmanızı sağlamasıdır. Türkçe olarak yolladığınız mailleri müşterinizin konuştuğu dile çevirdiğiniz taktirde hemen dikkatini çekecektir. Ona özel bir çalışma yapıldığını fark edip web sitenizi gezmeye başlayacaktır.

Aynı Dili Konuşmak Alışveriş Şansını Arttırıyor

Tüketiciler Türkçe bilseler dahi kendi dillerinden konuşulduğunda alışveriş yapma alışkanlıkları daha farklı olarak fazladır. Farklı dillere tercüme ettirdiğiniz web sitenizde ürün tanıtımınızı daha geniş kitlelere daha rahat duyurabilirsiniz.

Dünya'nın Farklı Noktalarından Müşteri Çekebilirsiniz

E-mail pazarlama ile istediğiniz bölgedeki tüketicilere ulaşabilirsiniz. Hedef kitlenizi belirledikten sonra yapmanız gereken tek şey kitlenin dilinden konuşmaktır. Kitlenizin dilinde en verimli konuşma imkanı hızlı ve kaliteli tercüme hizmetleri ile sağlanmaktadır.

Yerel Tatiller ve Bayramlarda ve Çözüm Ortaklıklarınızda Müşterilerinizle Yazışmalarınızda Anadil Hizmeti

Bir mail yollandıktan sonra ne kadar başarılı olduğu geri dönüşler ile ölçülmektedir. Genellikle bireysel gözüken maillerin açılma oranı daha fazladır. Müşterinizin bulunduğu ülkedeki yerel tatillerde ve bayramlarda tebrik, indirim, hatırlatma mailleri geri dönüşü yüksek olan maillerdir. Bu mailleri yollarken dikkat etmeniz gereken nokta yerel dile birebir iletişim sağlayabilmektir.

E-mail yazışmalarında geçmişe oranla geri planda kalsa da hedef kitle açısından nokta atışı yapabilmenizi sağlayan bir yöntemdir. Müşterilerin tekrar sizden alışveriş yapmaları ve hizmet almalarını tetiklemektedir. Bu maillerin okunma oranını arttırmak için öncelikle aynı dili konuşuyor olmanız ve dikkat çekmeniz gerekmektedir. Bu açıdan e-mail yazışmalarında yerelleştirme anahtar rol oynar. Sadece e-mail değil müşterilerinizle ya da ulaşmak istediğiniz hedef kitle ile yapacağınız tüm uluslararası yazışmalarınızda o ülkede anadil düzeyinde iletişim kurabilmeniz ulslararası ticari başarının en büyük unsurlarından biridir.

Kılavuzlar ve Kullanıcı Kılavuzları Çeviri Hizmetleri

Tüm ev aletleri, elektronik cihazlar, medikal ekipmanlar, kullanıcı kılavuzları veya kullanım kılavuzları olmaksızın müşterilere teslim edilmemelidir. Küreselleşme etkisi sayesinde ürünler dünyanın dört bir yanından seyahat ettikleri için çeşitli dillerde basılmış olabilirler.

Çok sayıda teknik terim içeren el kitapları farklı türden uzmanlık gerektirir. Tercüman ve editörlerimiz, bu çeviri alanlarında, yüksek doğruluk düzeyleriyle binlerce el kitabı teslim etmişlerdir.

Projelerle ilgili detaylı bilgi taleplerinizde ve devam eden proje durumunu size bildiriyoruz. Editörler bu tür çevirileri birçok kez kontrol eder. Bu tür kontrol süreçlerini tamamladıktan sonra projelerinizi teslim ediyoruz. Teknik tercüme ve teknik çeviri işlemlerinde en önemli olan kısa ve net cümleler ile ifade edilmesi ve doğru terminolojik terimlerin kullanılmasıdır.

App (Aplikasyon) Tercüme Hizmeti

Akıllı telefonlar hayatımıza girdiği andan itibaren kullanıcılara sunulan uygulamalar ile vazgeçilemez bir hal almıştır. Bu uygulamalar hayatımızı oldukça kolaylaştırmakla birlikte girişimciler ve yazılımcılar için önemli bir yatırım alanı haline gelmiştir. Öyle ki bu uygulamalar girişimcilere kısa zaman içinde milyon dolarlar kazandırmıştır.

Kimi şirketler verdikleri hizmetlerin daha ulaşılabilir olması ve müşteriler ile devamlı iletişim içine girilmesi için telefon uygulamaları sunmaktadır. Fakat bu uygulamalar çoğu zaman bir veya birkaç dilde hizmete sunulmaktadır.

Çoklu dilde yayın yapmanın sayısız avantajı vardır. Telefon uygulamaları için aynı durum geçerlidir. İşte size çoklu dilde hizmet sunmanız için en geçerli 5 sebep.

Çince Çeviri İle 1 Milyardan Fazla İnsana Hitap Etmiş Olursunuz

Çin Dünya'nın en kalabalık ülkesi. Aynı zamanda muazzam ölçüde bir pazara sahip. Çin'de ticaret yapmak buradaki pastadan pay almak için yapmanız gereken ilk şey Web sitenizi Çince'ye çevirmek olacaktır. Ardından müşterilere sunduğunuz telefon uygualamanızıda Çince'ye çevirerek muazzam bir müşteri potansiyeline ulaşmış olursunuz.

2- Yerelleştirme İle Pazarlamada Dili Etkili Kullanın

Yerelleştirme servisleri son zamanlarda en çok tercih edilen servislerdendir. Çünkü artık eskisi gibi bir kaç dilde yalın tercüme özellikle pazarda rekabet etmek için yeterli olmuyor. İnsanlar daha çok kendileri için özel olan firmaları tercih ediyor.

Burada yapmanız gereken şey bir hedef kitlesi belirlemek. Bunun için detaylı bir pazar araştırması yapmalısınız. Geri kalan tek şey uygulamanızı hedef kitlenin diline çevirmek. Ardından arkanıza yaslanıp indirme oranlarını inceleyin ve uygulamanın hangi ülkelerden indirildiğine bakın.

3- Çoklu Dil Kurumsallık Sağlar

Kurumsal olabilmek için büyük bir kesime hitap etmeniz gerekmektedir. Farklı dillerde insanların isteklerine cevap verebilmek göze hoş gelecektir.

4- Yeni Pazarlara Açılabilirsiniz

Pazar genişletme stratejisi son zamanlarda oldukça popüler. Büyük e-ticaret firmalarının tüm dünyaya hükmedecek biçimde örgütlendiği gözünüzden kaçmamıştır. Globalleşme trenini yakalamak için piyasaya sunduğunuz uygulamaların çoklu dille olması gerekmektedir. Çünkü insanlar Türkçe biliyor olsalar bile yerel dillerinde verilen hizmetleri tercih etmektedirler.

5- Rakiplerinizle Aranızda Fark Yaratmış Olursunuz

Organizasyonunuzun büyüklüğü hiç önemli değil. Önemli olan sizin gibi firmalar arasından sıyrılabileceğiniz adımları atabilmek. Bu adımları atarken çoklu dil size en çok yardımcı olacak yöntemdir.

Uygulamalar hayatımızın bir parçası haline geldi. Hergün yeni binlerce uygulama piyasaya çıkıyor fakat bir çoğu biz keşfedemeden ortalıktan kayboluyor. Yanlış kitleyi hedeflemek ya da yeteri kadar insana ulaşamamak başarısız olmanın başlıca nedenlerinden. Bu yüzden telefon uygulamalarınızı farklı dillere çevirmeniz oldukça akıllı bir tercih olacaktır.

Dijital Pazarlama İçeriği Tercüme Hizmeti

Dijital pazarlama günümüzde en etkili pazarlama yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. İnternet kullanımının giderek yaygınlaşması bu durumun oluşmasındaki en büyük etkendir.

Dijital pazarlamanın en yaygın kullanılan tür olmasının sebeplerinden biri de ucuz olmasıdır. Çok çeşitli ve hedef kitleye istdiğiniz şekilde ulaşmanız mümkündür. Aynı zamanda sınırların ortadan kalktığı çalışmalar yapabilmenize olanak sağlar.

İnternet sayesinde sınırların ortadan kalkması ve hızlı iletişim bir çok firmayı uluslararası ortamlara taşımıştır. Fakat potansiyel müşterilerinizle kendi dilinden konuşmadığınız taktirde onlara ulaşmanız ve ikna etmeniz oldukça zordur.

Sosyal Medya İçerikleri

En büyük datalar sosyal medya sayesinde web ortamına aktarılıyor. Milyonlarca insan farklı sosyal medya siteleri aracılığıyla telefon tablet veya bilgisayarlarından veri paylaşıyor. Çevrimiçi olma sürelerinin giderek artması sayesinde pazarlama faaliyetleri bu alana doğru kaymakta.

En ucuz reklamları sunmanıza olanak sağlayan sosyal medya platformları istediğiniz kitleye ulaşmanıza da yardımcı olur. Hatta hiç ücret ödemeden resmi hesaplar sayesinde pazarlama faaliyeti yürütmenize de olanak sağlanır.

Sosyal medya reklamları sayesinde uzak noktalarda alanınızla ilgili olan insanlara ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Tercümeleri

• Sosyal medya içerikleri

• Sosyal medya reklamları

• Mail tercümeleri

• Altyazı ve dublaj hizmetleri

• Tanıtım yazıları

• Tüm sosyal medya içerikleri ve diğerleri

E- Ticaret Tercüme Hizmeti

İnternet kullanımının artmasıyla beraber alışveriş alışkanlıkları da önemli ölçüde değişmektedir. Artık tüketiciler bir ürünü internetten satın almayı düşünmese bile satın almadan önce internetten fiyat araştırması yapmakta.

E-ticaret siteleri dünya üzerindeki online tüm tüketicilere hitap etmektedir. Fakat gerçekten de devasa bir kitleye hitap etmek istiyorsanız web sitenizin çoklu dilde olması gerekmektedir.

Hukuki Tercüme Projelerinde Hukuk Sistemlerinin Göz Önünde Bulundurulması

Hukuki Tercüme ve Hukuki Çeviri işlemi hem lokal hem de global bir süreçtir. Bilgi sahibi olmadığınız bir ülkenin hukuk sisteminde bir metni dili bilseniz de anlamakta zorlanabilirsiniz. Çünkü bilmediğiniz bir hukuk sisteminde, yasaları, ceza ve yaptırımları, terimlerin karşılıklarını öngöremeyebilirsiniz. Terimsel karşılığını bilseniz de size bir şey çağrıştırmayabilir. Bundan dolayıdır ki Kurumsal Tercüme, tüm hukuki projelerinde her iki ülkenin hukuk sistemine hakim, terminolojik terimleri doğru ve yerinde kullanabilecek tercüman ve editörlerle iş birliği içerisindedir.

Finansal Konulardaki Başarı Grafiklerini Çeviride Başarı Grafiklerine Dönüştürebiliriz

Banka belgeleri, iş planları, nakit akış belgeleri, müşteri anketleri, finansman bilançoları, finansal kayıtlar, gelir tabloları, envanter belgeleri, kredi belgeleri, vergi planlama belgeleri, mali tablolar, bilançolar, finans analiz raporları, muhasebe evrakları gibi birçok belgenizi yurtdışında franchasing vereceğiniz şirkete iletmek istediğinizde, yurtdışında şube açmak istediğinizde, global pazarda yeni bir ortaklığa başladığınızda ihtiyaç duyacağınız çevirilerin başında finans evraklarınızı ibraz ede bilmeniz adına tercüme ve çeviri hizmetine ihtiyaç duyabilirsiniz. Finansal Tercüme ve Finansal Çeviri alanında başarınızı, ortaklarınıza başarı grafiğinizi doğru bir şekilde aktarabilmeniz adına tercüme kalite ve hizmetlerinde de başarı grafiğini artırmaya devam ediyoruz.

Acil Tercüme Projelerinde Hızlı ve Kaliteli Çözümler

Son anda eksik kalan vize evrakının tercüme edilip konsolosluğa yetiştirilmesi mi gerekiyor? Yarın sabah katılmak istediğiniz ihale için acil ihale yeminli tercüme mi yapılması gerekiyor? Yabancı ortaklı ya da yabancı sermayeli şirket kuruluşu mu yapmanız gerekiyor ve bunun için acil yeminli sözlü tercümana mı ihtiyacınız var? Gümrükte bekleyen malların acil gümrük tercümesi ve çevirisi mi gerekiyor?

Kurumsal Tercüme, tüm acil çeviri ve acil tercüme projelerinde gümrük tercüme, ihale tercüme, akademik tercüme, vize tercüme, ikamet tercüme, yeminli sözlü tercüme, tapu işlemlerinde tapu tercüme gibi işlemlerinizde kaliteli, uygun fiyatlı tercüme hizmeti sunmaktadır.

Edit İşleminde Neler Yapıyoruz?

Metinlerinize en uygun kurallar çerçevesinde değerlendiren editörlerimiz hedef kitle bazında edit işlemleri gerçekleştirmektedir. Metrik sistemlerde derece sistemlerinde yapılabilecek yanlışlar da dahil olmak üzere çeviriler en ince ayrıntısına kadar denetlenmektedir.

İyi ve başarılı bir tercüme ve edit işlemi için hedef metin kadar kaynak metin kalitesi de büyük önem taşımaktadır.

Alanında Uzman Tercüme Hizmeti

Sektör uzmanlıkları, kaliteli tercüme projeleri elde etmek için çok önemlidir. Projeleri en uygun çevirmenlere ulaştırmak için projeleri alan uzmanlıklarına göre yönlendirmek gerekmektedir.

Havacılık, enerji, ithalat ve ihracat gibi sektörler teknik terimlerle çevrilidir. Örneğin, hızlı ve kaliteli çeviri sağlamak için enerji sektörü alanında deneyime sahip olan dil uzmanlarıyla çalışıyoruz.

Uzmanlık Alanlarımızın Olduğu Sektörler

• Perakende

• Enerji

• Üretim

• Havacılık

• Boş zaman ve turizm çevirileri

• Ulaşım çevirileri

• Telekom çevirileri

• E-Ticaret

• ve diğer tüm kalan sektörler.

Dakikalar içinde teklif almak, devam eden projelerin durumu hakkında bilgi almak veya detaylı bilgi talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüm Dosya Biçimlerinde Kolaylıkla Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Dosya formatı bizim için önemli olan bir şey değil.

Tercüme ve çeviri hizmetleri esnasında projelerinizin dosya formatı her ne olursa olsun teknik ekibimizin desteği ile detaylı çalışmalar yapabiliyoruz. Tercüme dosyaları genellikle microsoft office programları kapsamında (word, excel, ppt) teslim edilir. Bunların dışında bir format çalışması istemeniz durumunda bunu müşteri temsilcimize iletebilirseniz gerekli yönlendirmeleri yapacaktır.

EN 15038:2006 TERCÜME HİZMETLERİ STANDARTLARI

EN 15038 sektör bazlı bir kalite sistemi olup Tercüme hizmeti sağlayan tüm tercüme şirketlerinin uyabileceği standartlar olarak belirlenmiştir. Bu kalite standarı sayesinde müşteriler, aldıkları tercüme hizmetini ve hizmet aldıkları tercüme şirketini değerlendirebilecekleri, hizmet seviyesini ölçebilecekleri ve çeviri kalitesi hakkıda karar verebilecekleri tüm temel kriterleri kapsamaktadır.

EN 15038 Tercüme Hizmetleri Standartları;

• İnsan Kaynakları,

• Dilbilimindeki yeterlilik,

• Teknik kaynakların yeterliliği,

• Proje yönetimi,

• Müşteri ilişkileri ve,

• Kalite yönetimi konusundaki temel kavramlar hakkında kılavuz bilgileri vermektedir.

Kurumsal Tercüme, kurulduğu günden bu yana Türkiye ve yurtdışında profesyonel ekibi ile müşteri odaklı çözümler sunmaktadır.

Tercüme projeleriniz hakkında fiyat teklifi almak ve sorularınıza yanıt bulmak için [email protected] adresimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz…