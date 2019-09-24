Tezgahlar doldu taştı, fiyatlar iyice düştü

Avlanma yasağının kaldırılması ile birlikte tezgahlar çeşit çeşit balıkla doldu. Önceki aylarda el yakan balık fiyatları düştü.

1 Eylül tarihinden itibaren Karadeniz, Marmara ve Ege'deki tekneler, Akdeniz'de ise gırgır isimli tekneleri avlanmaya çıktı. 15 Eylül tarihinde itibaren ise bütün Türkiye'yi kapsayan avlanma yasağı kaldırıldı. Yasağın kaldırmasından itibaren balık tezgahları dolup taşmaya başladı. Tezgahların dolmaya başlaması beraber önceki aylarda cep yakan balık fiyatları da yarı yarıya düştü. Vatandaşlar balığa yoğun ilgi göstermeye başladı. Yeni açılan balık sezonu ve fiyatlarla alakalı olarak açıklama yapan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, balık sezonunun 15 Nisan tarihinde kapandığını anımsatarak, "1 Eylül itibariyle ise Marmara, Ege ve Karadeniz'de tamamen yasak kalktı. Akdeniz'de ise gırgır tekneleri avlanmaya çıkabiliyor. Bizde trol balıkçılığı ise 15 Eylül'de başladı. Bunun sebebi de havaların sıcak olması ve nemin yüksek olması. Ancak büyük teknelerimiz avlanmaya çıkmaya başlamıştı. Artık bütün teknelerimiz çıkmaya başladı. Sezon açılmasıyla birlikte balık bolluğu da yaşanmaktadır. Özellikle Mersin'in en meşhur balığı barbunyada yüzde 70-80 oranında indirimler var. Şu an barbunya fiyatları 10 ile 15 lira arasında satılıyor. Bir aile 20 liraya çok güzel balık alıp, evinde kızartıp yiyebilir. Fiyatlar çok uygun" şeklinde ifadeler kullandı.

ÇEŞİT ÇEŞİT BALIK

Şu anda tezgahlardaki balıklarla alakalı bilgi veren Polat, "Barbun, gümüş, mezgit, istavrit, turna, çinekop, lüfer, palamut, sardalye gibi her çeşit balığımız şu anda denizden çıkıyor. Karadenizimizden de hamsimiz geliyor. Bu aylar balığın bol olduğu aylardır. Sardalye 8-10, barbunya 10-20, gümüş 15, mezgit 15-20, kefal 7-10, istavrit 7-10, mercan 10-15 lira arasında değişiyor. Fiyatlar çok uygun. Halkımızı balık yemeye davet ediyoruz" dedi.

Balık fiyatları geçen aylara kıyasla oldukça büyük bir düşüş yaşadı.