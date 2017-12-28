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TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!

Irak’ın kuzeyindeki bölgelere dün hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında 11 silahlı terörist ele geçirildi.

TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!

Irak’ın kuzeyindeki bölgelere dün hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında 11 silahlı terörist ele geçirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:32
TSK açıkladı! 11 terörist öldürüldü!

Irak’ın kuzeyindeki bölgelere dün hava harekatı düzenlendi. Düzenlenen hava harekatında 11 silahlı terörist ele geçirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından açıklanan bilgiye göre Irak’ın kuzeyindeki Avaşin - Basyan bölgesi ile Erzincan’ın Refahiye bölgelerinde dün düzenlenen hava operasyonunda 11 terörist etkisiz hale getirildi.

 Genelkurmay Başkanlığının yaptığı bilgilendirmeye göre Irak’ın kuzeyine yurt içinde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi emredildi. Bu açıklamayla yapılan gözetlemelerle ilgili TSK karakol ve bütün üs bölgelerine saldırı hazırlığında bulundu. Hava harekatında bütün delikler adeta didik didik kontrol edildi. Terör örgütü mensuplarının belirlediği mağara, barınak ve sığınakların kontrol edildi.

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