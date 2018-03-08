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Türk şirketinden Uganda’ya yardım eli

Afrika’nın incisi Uganda’ya Türk şirketinden yardım geldi. Ekvator çizgisi üzerinde bulunan ve açlıkla mücadele eden Uganda için 100 adet küçükbaş kurban kestirildi. Ugandalı yetim ve öksüzler ise minik ellerini Türk askeri için açıp dua etti.

Türk şirketinden Uganda’ya yardım eli

Afrika’nın incisi Uganda’ya Türk şirketinden yardım geldi. Ekvator çizgisi üzerinde bulunan ve açlıkla mücadele eden Uganda için 100 adet küçükbaş kurban kestirildi. Ugandalı yetim ve öksüzler ise minik ellerini Türk askeri için açıp dua etti.

08 Mart 2018 Perşembe 11:51
Türk şirketinden Uganda’ya yardım eli

Açlık ve zor şartlar altında hayatını sürdüren Uganda’ya yardım eli uzatıldı. Uganda'nın başkenti Kampala'ya 450 kilometre uzaklıktaki Soroti kentinde kesilen kurbanlar bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Daha önce Afrin için yardımda bulunan Çiftlink Bank, şimdi de Uganlıların yanında. İslam dininde yardımlaşmanın ve dayanışmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Çiftlik Bank Genel Müdürü Niyazi Karakoç, "Türkiye'den 7 bin kilometre uzakta yer alan Uganda da yaşayan Müslüman kardeşlerimizle buluşmanın sevincini yaşıyoruz. Çiftlik Bank olarak yurt içinde, yurt dışında ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yanında yer almaya azami gayret gösteriyoruz.” Açıklamasında bulundu.

Öte yandan açıklamalarda bulunan Çiftlik Bank Kurucu Başkanı ve CEO'su Mehmet Aydın, “Etleri ve diğer gıda malzemelerini dağıtmış olmanın ve coğrafyada yaşayan mazlum halkın dualarında yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki çocuklar askerlerimizin başarısı için dua ediyor" dedi.”

Yardımların bununla sınırlı kalmayacağını açıklayan yetkililer, Afrika için su kuyusunun açılacağını, sağlık ocaklarının inşa edileceğini ve ibadetlerini gerçekleştirilebilmeleri adına ise büyük bir mescit yapılacağını açıkladılar.

Kaynak: http://www.mynet.com/haber/guncel/ciftlik-bank-tan-uganda-ya-yardim-eli-3818512-1

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