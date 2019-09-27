Türk Telekom'dan özür niyetine 10 GB internet

Türk Telekom, İstanbul'da dün meydana gelen deprem sonrası yaşanan iletişim sorunu sebebiyle tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca aylık 5 GB, toplam olarak 10 GB mobil internet vereceğini açıkladı.

Türk Telekom’dan özür niyetine bedava internet

Dün İstanbul’da 5.8 şiddetinde bir deprem meydana gelmişti. Deprem sırasında ve sonrasında vatandaşlar sevdiklerine ulaşmak üzere telefonlarına sarıldı. Fakat türk Telekom kullanıcılarının şebekelerinden arama yapılamadı ve mesaj gönderilemedi. Kullanıcılar kimseye ulaşamadıkları için isyan etti.

Türk Telekom, dün İstanbul'da meydana gelen deprem ardından konu ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Şirket, deprem ardından şebekede aksama olduğunu ifade ederek, bu olumsuz durumu telafi etmek adına tüm mobil abonelerine 2 ay boyunca internet tanımlayacağını duyurdu.