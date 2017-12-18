Türkiye'de Sahte Plaka Devri Tarih Oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilecek olan plakalarda yeni mühür sistemine geçiliyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm ülke genelinde plaka basımı yapılan yerlerde başlayacak olan yeni mühür sistemi, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın’ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımı yapan odalarda uygulanmaya başlanacak. Tokat’ta talimatların ulaşmasıyla yılbaşını beklemeden yeni mühür sistemiyle birçok plaka basımı yapıldı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İşleri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanelerde basılmasından dolayı sahtesinin yapılmasının mümkün olmayacağını söyledi. Bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların ortadan kalkacağını belirtti.

Yılın ilk günleriyle birlikte yeni mühürlü dönemin başlayacağını söyleyen Apaydın, çalışmaların yakından kontrol edileceğini belirtti. Yılbaşından itibaren başlatılacak olan yeni mühür sistemi vatandaşları da memnun etti.