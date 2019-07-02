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Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci
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Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci

Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen en güncel veri olan; 2017 yılı 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ raporuna göre, ülkemizdeki karayolu ağında son güncelleme yılı olan 2017 yılına kadar toplam 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazaların 1 milyon 20 bin 47’si maddi hasarlı, 182 bin 669'u ise ölümlü yaralanmalı kazalardan oluşmaktadır.

Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci

Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen en güncel veri olan; 2017 yılı 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ raporuna göre, ülkemizdeki karayolu ağında son güncelleme yılı olan 2017 yılına kadar toplam 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazaların 1 milyon 20 bin 47’si maddi hasarlı, 182 bin 669'u ise ölümlü yaralanmalı kazalardan oluşmaktadır.

02 Temmuz 2019 Salı 16:40
Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci

Son yılda trafik kazaları sonucunda 7 bin 427 kişi ölmüş, 300.383 kişi yaralanmıştır. Bu durumda ülkemiz Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri arasında toplam ölümlü trafik kazasında ilk sırada bulunuyor.

Trafik kazasında ölen kişinin yakınlarına ülkemizde mevcut hukuki koruma hakkında bilgi vermek isteriz.

Ölümlü Trafik Kazasının Sonuçları ve İstenebilecek Tazminatlar :

Ölümlü trafik kazası tazminat davası, maddi ve manevi tazminat davasının bir türüdür. Ölümlü trafik kazaları nedeniyle açılan tazminat davalarında tazminat sorumlularından aşağıdaki zararlar talep edilebilir (BK md.53):

Manevi tazminat: Ölenin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, kardeşler, nişanlı) ölüm neticesinde duydukları elem, acı ve ızdırap duyguları nedeniyle manevi tazminat talep edebilirler.

Ölenin her türlü cenaze gideri,

Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri,

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Trafik kazasında ölen kişinin yakınları (anne, baba, eş, çocuklar, nişanlı veya destek verdiği herhangi bir kişi) kaza nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler. Destekten yoksun kalma tazminatı, ölenin hayat boyu desteğinden mahrum kalan kişilerin açtığı bir maddi tazminat davası türüdür. Destekten yoksun kalanlar, muhtemel destek süresi boyunca ölenden elde edecekleri mali menfaati tazminat sorumlularından talep edebilir.

Destek İçin Formu Doldurabilirsiniz.

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