Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci

Türkiye İstatistik Kurumundan elde edilen en güncel veri olan; 2017 yılı 'Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri’ raporuna göre, ülkemizdeki karayolu ağında son güncelleme yılı olan 2017 yılına kadar toplam 1 milyon 202 bin 716 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazaların 1 milyon 20 bin 47’si maddi hasarlı, 182 bin 669'u ise ölümlü yaralanmalı kazalardan oluşmaktadır.