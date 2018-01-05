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Türkiye sallanıyor!

Muğla'dan sonra Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye sallanıyor!

Muğla'dan sonra Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:01
Türkiye sallanıyor!
Van’ın Tuşba ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Muğla’nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgilere göre gece saat 02.03 sıralarında merkez üstü Molla kasım Mahallesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreliğine paniğe yol açtı. Yapılan açıklamaya göre deprem bölgede can ve mal kaybına yol açmadı.
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