Türkiye’de ilk kez ‘mandagöz’ görüldü!

Genellikle yaşam alanı tropik sularda yaşayan, bilimsel ismi ‘Priacanthus Sagittarius’ olan balık, gözlerinin büyüklüğü nedeniyle ‘’Mandagöz’’ adı verilen bu tür ilk kez Türkiye’de Mersin’de oltalara takıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin yaptığı açıklamaya göre, Kızıldeniz orjinli mandagöz balığının önce İsrail sularında, daha sonra Mısır’dan Türk sularına geldiği belirlendi. Türk sularına giriş yapmasının ardından ilk kez Mersin’deki Dana Adasının açıklarında oltaya takıldı. Balığı yakalayan balıkçıların yaptığı açıklamaya göre renginden ve gözlerinin büyüklüğünden farklı bir tür olduğunu anlayıp yakaladıkları ortaya çıktı. Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Türk sularına geldiği açıklandı. Kırmızı renkli olması, uzun yüzgeçleri bulunan, 25 santimetre uzunluğunda, 300 gram ağırlığında olan balığın ekonomik değerinin de yüksek olduğu açıklandı. Balığın incelemelerinin ardından zehirsiz olduğu belirlendi. Korkmadan satılabileceği ve hiçbir şüphe olmadan tüketilebileceği açıklandı.